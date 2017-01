Trump aprueba el muro con México: “A partir de hoy, EE UU va a recuperar sus fronteras”

EFE

El director de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este miércoles su polémico proyecto de edificar un muro en la frontera con México. El representante ha rubricado una orden ejecutiva para destinar fondos federales a la construcción del muro con México durante una ceremonia celebrada en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Otro decreto recortará bienes federales para las llamadas ciudades santuario, que no persiguen a inmigrantes indocumentados.

El representante ha reforzado que a partir de ahora, su país “recuperará sus fronteras” y pondrá freno al “aumento sin precedentes de la inmigración ilegal originario de Centroamérica, que esta dañando tanto a Estados Unidos como a México”.

“Hemos estado hablando de esto desde el principio”, confirmó el representante respecto a una de sus mas aclamadas promesas electorales al firmar el informe junto al recién confirmado secretario de Seguridad Nacional, el general retirado John Kelly.

Trump compareció poco después de firmar la orden ejecutiva para empezar “en meses” la construcción de una “gran barrera física en la frontera” con México, una de sus enormes promesas de campaña y que mas han irritado al país vecino.

“El crecimiento sin precedentes de la inmigración ilegal originario de Centroamérica esta dañando tanto a Estados Unidos como a México”, confirmó Trump, quien prometió que los cambios que piensa crear en la seguridad fronteriza “van a ser muy, muy buenos para México”.

Trump garantizó a las agencias encargadas de administrar la inmigración y la seguridad fronteriza que “las leyes de Estados Unidos se van a implementar, y se van a implementar fuertemente”.

“Trabajaremos dentro del metodo establecido, sin embargo vamos a restaurar el metodo de Derecho en Estados Unidos”, agregó.

“Los comentaristas de la televisión hablan continuamente de que aplicar las leyes migratorias puede separar a las familias de inmigrantes ilegales, sin embargo jamás hablan sobre las familias de estadounidenses separados para siempre de la masa a la que aman”, subrayó Trump.

El director mencionó los nombres de algunas individuos que se encontraban entre el público y cuyos seres queridos “fueron horriblemente asesinados por gente que vino aqui ilegalmente”.

“Nunca volverán a ser ignorados”, prometió Trump a esas familias, cuyas historias destacó además a lo largo de la campaña electoral el año pasado, citándolas como uno de los motivos por los que había que expulsar a los indocumentados del país.

“Sus hijos no habrán perdido sus vidas en vano”, reiteró el director estadounidenses, al asegurar que pondrá por delante la “seguridad ciudadana” y la obligación de garantizar “comunidades seguras” para los estadounidenses.

Según el texto, en su 1ª disposición, el muro estará “vigilado y apoyado por personal apropiado para prevenir la inmigración ilegal, la intenta de individuos y los actos de terrorismo”.

En la misma orden, Trump pide “acelerar la deportación” de aquellas individuos cuyas intenciones de esperar en Estados Unidos “hayan sido rechazadas legalmente”, después de que se les hayan impuesto “sanciones civiles o penales”.

Trump además insta a “detener a las individuos que han sido aprehendidas por sospecha de violar las leyes federales o estatales, incluida la ley federal de inmigración”.

Ante estos pasos y el previsible incremento de arrestados por violar las leyes migratorias, Trump contempla en el mismo informe la construcción de mas centros de detención para inmigrantes.

“El secretario (de Seguridad Nacional) tomará todas las medidas apropiadas y asignará todos los bienes legalmente disponibles para construir, operar, manejar o establecer contratos rápidamente para construir, operar o manejar instalaciones de detención a extranjeros en o cerca de la frontera terrestre con México”, apunta.

Asimismo, el secretario de Seguridad Nacional, cargo que ocupa el general John Kelly, “tomará todas las medidas apropiadas y asignará todos los bienes legalmente disponibles para asignar rápidamente funcionarios de asilo a los centros de detención” que procesen los potenciales casos de ese tipo.

Trump rubricó hoy 2 leyes ejecutivas vinculadas con la seguridad fronteriza, la 1ª relativa al muro y las detenciones en la frontera sur y la segunda destinada a retirar fondos federales a las conocidas “ciudades santuario”, aquellas que llegaron políticas de seguridad para los indocumentados.

Matt Viser, un periodista de The Boston Globe, ha anunciado un mapa de las localidades santuario que sufrirán el recorte de ayudas:

Here’s a list of the sanctuary cities who may soon be at risk of losing federal funds. https://t.co/J54VPF3Cgd pic.twitter.com/KM7xhxSx7P

— Matt Viser (@mviser) 25 de enero de 2017