Trump mantiene su cruzada contra la comunidad hispana y olvida representar a los latinos

“Este es un país donde se habla inglés, no español”, dijo Donald Trump en plena campaña electoral para convertirse en el candidato a competir por el sillón de la Casa Blanca. Más de un año después, el magnate ocupa el Despacho Oval y ya cuenta con su 1ª polémica relacionada con el idioma mencionado por millones de ciudadanos en Estados Unidos.

Parte de los ingenieros esperaban que, al convertirse en el representante de todos los ciudadanos estadounidenses, Trump moderara el tono racista y polémico que mantuvo en la campaña y dejara de lado las acciones publicadas contra la sociedad hispana. Como el aviso de la construcción de un muro en la frontera con México, que tendría que pagar el país vecino; o la amenaza de deportar a once millones de inmigrantes sin papeles que viven en el país, suma que ultimamente redujo a tres millones, aquellos con antecedentes penales.

Sin embargo, el pasado viernes, el mismo dia de su investidura, la nueva administración americana eliminó la version en español de la pagina web de la Casa Blanca y cerró las cuentas en español que el Gobierno tenía en Facebook® y Twitter. El portavoz del presidente, Sean Spicer, sugirió después que la ausencia repentina se debe a que la pagina esta “en construcción”, aunque no precisó si la traducción al español volverá.

“Es una cuestión que tiene que visualizar con la expulsión de las minorías“, se ha lamentado Darío Villanueva, jefe de la Real Academia Española (RAE), tras saber la medida, que califica de “gesto simbólico”. En la misma linea se pronuncia Víctor García de la Concha, jefe del Instituto Cervantes, que afirma que la retirada de la version española del medio gubernamental es “grave” y “no presagia cosas buenas”.

Da la espalda a los latinos

Los últimos acontecimientos indican que Trump conserva su finalidad de dar la espalda a la sociedad latina. El nuevo jefe no ha contado con ningún hispano para ocupar un puesto de responsabilidad en su gabinete, un vacío significativo que no se daba desde 1988. A esto se suma que no habrá un portavoz de prensa dirigido a los medios en español, como sí lo tuvo la administración Obama.

El desplante hacia la demografía latina es fundamentalmente grave si se tiene en cuenta que los hispanos conforman la 1ª minoría del país, con 56,6 millones de personas, cerca del 18% de la población, segun datos del censo del país correspondientes a 2015. Un porcentaje que se eleva en territorios como California, Texas y Florida, con mas demografía de principio hispano.

Lo cierto es que el 95% de ellos considera esencial que sus hijos y nietos hablen el idioma, segun el centro Pew Research, una prioridad que prevé ser ignorada por el nuevo jefe a enjuiciar por sus primeras decisiones como líder del país y por el tono que mantuvo durante la campaña electoral.

De hecho, los insultos a los latinos, fundamentalmente a los mexicanos, que conforman el 63% de la sociedad hispana que vive en Estados Unidos, han sido frecuentes por parte de Trump. En junio de 2015, llegó a mencionar que los mexicanos que aparecen al país “traen drogas” y “son violadores“. También quiso dejar muy claro que “México no es vuestro amigo”.

En agosto del mismo año, el magnate echó de una rueda de prensa a Jorge Ramos, un periodista hispano del canal latino Univisión, que le hizo preguntas sobre su política migratoria. El polémico suceso se consideró como una forma de callar la voz de los hispanos.

