Trump y su equipo usan mentiras para acusar a la prensa de mentir

El nuevo director de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó el 1° dia de su recién estrenada presidencia para exponer al que va a ser uno de sus rivales durante su mandato: la prensa.

Durante su operación en la sede de la CIA (el servicio secreto estadounidense), Trump acusó a los medios de comunicacion de mentir en referencia a la suma de masa que asistió a su toma de posesión en Washington D.C.

“Mientras estaba creando el discurso miraba y veía como un millón o un millón y medio de personas”, dijo Trump antes de acusar a la prensa de exponer fotografias en las que había menos masa para criticarle y de afirmar que había unas 250.000 personas. “No esta mal, sin embargo es una mentira. Y les hemos cazado y van a pagar un alto valor por ello”, amenazó.

Pero no quedó ahí el combate de la administración Trump a los medios de comunicación. Poco después, desde la Casa Blanca, el portavoz Sean Spicer redobló la ofensiva.

“Fue la toma de posesión con mayor asistencia de la historia, punto”, sentenció Spicer al poco de iniciar su 1ª operación como portavoz de la Casa Blanca. “Estos intentos por disminuir el frenesí por la toma de posesión son vergonzosos y erróneos”, remató Spicer, en referencia a los documentos que había anunciado la prensa.

UNA COLECCIÓN DE MENTIRAS

El dilema para Spicer y para el dispositivo de Trump es que esos documentos no procedían de la prensa sino de las autoridades de la ciudad de Washington, que aseguraron que entre 800.000 y 900.000 individuos asistieron a la toma de posesión de Trump, la mitad de los 1,8 millones que acudieron a la de Obama en 2009.

Además, según afirma la CNN, Spicer aportó documentos falsos sobre el numero de viajeros registrados en el Metro de Washington durante la toma de posesión de Trump. El portavoz de la Casa Blanca habló de 420.000 viajeros el viernes y dijo que en la ultima investidura de Obama hubo 317.000.

En realidad, el viernes hubo 570.557 viajeros, que se quedaron muy lejos de los 782.000 registrados en 2013 durante la ultima toma de posesión de Obama.

LAS IMÁGENES

Pero por si Trump, Spicer y compañia tienen alguna duda, para algo están las fotografias que dan buena cuenta de la realidad:

Early estimates put the crowd gathered for Trump’s inauguration at about one-third the size of Obama’s in 2009 https://t.co/v0rGLZv00N pic.twitter.com/97elpXg1CS

Por si acaso, Trump ha vuelto a conectarse a Twitter® para anunciar un nuevo dardo a los medios de comunicacion alardeando de audiencias televisivas: “¡Guau! Las audiencias de televisión acaban de salir: 31 millones de individuos vieron la toma de posesión, ¡11 mas que la preferible audiencia de hace cuatro años!”

Wow, television ratings just out: 31 million people watched the Inauguration, once million more than the very good ratings from cuatro years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017