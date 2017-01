Un grupo de hombres armados asalta un hotel en Mogadiscio, la capital de Somalia

EFE

Un clan de hombres armados han asaltado el hostal Dayah de Mogadiscio, la capital de Somalia, tras detonar una bomba a las puertas del edificio, informaron muchos testigos.

En estos momentos, se siguen escuchando tiroteos en el interior del hostal por lo que aún se ignora el numero de víctimas mortales.

Las primeras informaciones por Twitter® hablan de tres fallecidos y doce heridos de bala:

#UPDATE: At least three people have been killed and doce others wounded in an explosion targeted Hotel Dayax in #Mogadishu. #Somalia

— Somalia Live Update (@HassanIstiila) January 25, 2017