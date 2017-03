[VIDEO] Camionero chileno amenaza a mendocino por grabarlo en la cuesta de Caracoles

Un argentino viajando por Chile denuncio a un camionero chileno de efectuar peligrosas maniobras en la ruta que une Los Andes y Mendoza.

Mediante una publicación por los medios de redes sociales, el mendocino acusó que el conductor de un camión lo encerró 3 veces en la cuesta Caracoles, por territorio chileno. Conforme a la demanda, esto habría ocurrido este pasado fin de semana. En ese momento por la ruta “hubo una discusión con un camionero de chile”.

Añadió que el chofer del camión los encerró mientras que nosotros argentinos íbamos subiendo por la cuesta. A él y a otros 3 automóviles también los encerró.

“Vamos esto no puede estar sucediendo en las carreteras, los camioneros se toman las calles porque son automóviles mucho más grandes y caso de que me colisionara a mi o bien cualquier otro vehículo, teniendo presente la caravana vehicular que transitaba en ese momento”, medita.

No obstante, el ciudadano argentino aseveró que, al ingresar al paso chileno en donde está la aduana de chile, el chofer del camión vuelve a encerrar a otros 2 vehículos más.

Agotado de la situación, el demandante tomo la decisión de grabarlo, tras lo que el camionero baja del camión, se dirige a él y lo amenaza. El hombre solicitó propagar la grabación para denunciar este género de incidentes que pueden concluir en desgracias.

“POR FAVOR DIFUNDIR PARA QUE ESTO NO SIGA PASANDO.

El fin de semana largo de regreso a casa tuvimos un altercado con un CAMIONERO “CHILENO” Este personaje siniestro detrás de un volante y con licencia para conducir “PROFESIONAL”… nos encierra subiendo los caracoles del lado chileno y no solamente a mi si no que también a tres vehículos más.

Ustedes imaginen lo que este individuo podría haber generado, en caso de que me colisionara a mi o cualquier otro vehículo claro teniendo en cuenta la caravana vehicular que transitaba en ese momento pero como no paso nada gracias a Dios este señor siguió conduciendo no obstante eso en el ingreso a la aduana chilena vuelve a encerrar a dos vehículos más aparentemente este individuo tiene un problema con los argentinos, por tercera vez y ya cansado por la situación decido filmarlo y acá tienen me amenaza, me dice que estoy en chile, claro olvide que ellos manejan a alta velocidad no respetan señales no respetan absolutamente nada y después qué? Hay que lamentar muertes como la del colectivo de nacionalidad chilena? El accidente ocurrido también el fin de semana donde perdieron la vida 4 personas? Esto es LAMENTABLE SEÑORES SIGUE EL DESCOTROL EN ALTA MONTAÑA vergonzoso”.