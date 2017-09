El queridísimo violinista Andrés Rieu, ha vuelto, y en esta oportunidad fijó 4 fechas para deleitar a los chilenos con su increíble presentación. En este artículo, conocerás todo lo relacionado con los 4 conciertos del violinista Andrés Rieu en Chile.

André Rieu en Chile

André Rieu regresa por tercera vez a chile, para brindar 4 maravillosos conciertos que empezarán el 24 de agosto, del presente año. El músico holandés preparó un show que sorprenderá a todos. Pues, ha preparado la más atractiva de las presentaciones que ha dado como músico junto a la orquesta. Si nunca has visto uno de los conciertos de este maravilloso violinista, te invitamos a que puedas acudir a uno de los 4 Conciertos del violinista Andrés Rieu en Chile.

4 Conciertos inolvidables del violinista Andrés Rieu en Chile

¿Qué encontraras en los 4 Conciertos del violinista Andrés Rieu en Chile? Para comenzar, podrás conocer al violinista y director de la orquesta Johan Strauss, que tiene un reconocimiento a nivel mundial. Andrés Rieu busca que cada una de las presentaciones que brinda, su público sea parte del espectáculo. Es decir, para el violinista cada uno de sus conciertos es todo un reto personal. Pues, procura que su público, más que solo deleitarse escuchando, disfrute bailando e imitando la postura desenfadada de él.





Además del estilo del show, Andrés Rieu deleitará a más de 50 mil chilenos con las siguientes presentaciones populares. Estas hacen del show, uno de los mejores:

El bolero, de Ravel, lo ha modificado y lo ha hecho más corto. Además, le agrego ciertos arreglos que aportan un poco de la personalidad del violinista y la orquesta.

Snowwhite (Blanca nieves). Una versión orquestal que mezclará con el canto de Heigh ho, la canción que corean los 7 enanitos en su regreso a casa. Junto a la de Someday my prince will come, la canción que canta blanca nieves en el pozo de deseos.

Sin lugar a duda los 4 conciertos del violinista Andrés Rieu en chile, deleitará a todo su público. Si aún no has ido a una de sus presentaciones, no pierdas la oportunidad de ir a una de ellas.

