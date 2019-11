40 días de estallido social: ¿Por qué continúan las protestas?

Las respuestas políticas a la situación actual de Chile han sido casi mínimas, por lo que a 40 días de estallido social en el país aún no se ha logrado llegar a nada. Esta lentitud en el proceso hace que los protestantes se sientan ignorados, pues sus demandas no están siendo escuchadas apropiadamente. Es por ello que las manifestaciones en todo el país parecen continuar y no se detendrán hasta que puedan encontrar una solución factible.

A 40 días del estallido social las calles no se calman

Muchos pensaron que las respuestas sobre la Reforma de la Constitución chilena calmarían, finalmente, los aires en el país. Sin embargo, se equivocaron, ya que, a 40 días del estallido social en las calles, las marchas y protestas parecen no detenerse.

Es importante mencionar que el 15 de noviembre Piñera anunció que durante los primeros meses del 2020 los chilenos serían convocados a las urnas para elegir la reforma de una nueva Carta Magna. Cabe destacar que la misma es heredada del régimen de Augusto Pinochet. No obstante, los protestantes no parecieron demasiado contentos con esta respuesta a sus demandas, por lo que aún se mantienen protestando.

De hecho, hace poco se convocó una paralización de diversos gremios para que existiera una huelga general en el país y, de esta forma, manifestar el profundo disgusto que se siente. Todo esto con la intención de alzar la voz al reclamar las reformas estructurales y sociales dentro del país.

Se espera un cambio total

Los protestantes afirman que los reclamos sociales no se han cumplido, sin embargo, existe una esperanza de que la situación va a cambiar en cualquier momento. Es por ello que continúan en la calle a 40 días de estallido social en Chile. Lo cierto es que muchos trabajadores del gremio sanitario, como transportistas y docentes participaron en una huelga general que se dio con la intención de presionar al Gobierno a escucharlos.

Esta huelga fue convocada por la organización Unidad Social, por lo que no es de extrañar que la marcha haya sido bastante grande. Es importante saber que la misma reúne a un sinfín de gremios que mantienen estable al país, además de sindicatos y asociaciones. Todos estos han tenido la oportunidad de participar en este increíble movimiento que se ha celebrado, a pesar de que hace más de un mes que comenzó la situación.

Estos reclaman que, hasta ahora, las medidas que ha tomado el gobierno son “parches”. Es decir, insuficientes para cumplir con las necesidades y demandas que han estado realizando desde el 18 de octubre. Se necesita un cambio de gran profundidad para poder obtener una calidad de vida adecuada y descienda, finalmente, la desigualdad social.

Las marchas reclaman un cambio a 40 días de estallido social

Es importante mencionar que el pueblo ha demostrado que sus demandas y convicciones son realmente fuertes. Por esta razón los cambios menores no cumplen con sus expectativas ni llegan a satisfacer sus necesidades apropiadamente. Es por ello que, a 40 días de estallido social, las personas permanecen en la calle, para demostrar al Gobierno que no se conforman con pequeñas modificaciones en el sistema.

Las peticiones, como el incremento del salario mínimo, mejora en las pensiones y en la educación son tan solo algunas de las demandas que exige la población a través de estas marchas. Esto es lo que evita que se detengan en su afán por obtener un reconocimiento del Gobierno.

Sin embargo, es necesario mencionar que el Estado invitó a la Unidad Social a un diálogo, pero para ella esta petición llegó 30 días tarde. Todos estos movimientos en falso del Gobierno, no ha hecho sino incrementar las molestias.

