No puedo actualizar WhatsApp Plus: ¿Qué hago?

Si creías que WhatsApp no podía ser mejor de lo que es, es porque no has conocido WhatsApp Plus. Una versión de WhatsApp con funciones especiales para mejorar tu experiencia de usuario. En este sentido, para mantenerla siempre fresca e interesante, sus desarrolladores lanzan constantes actualizaciones. Así, si estás teniendo problemas, te mostraremos qué hacer si no puedo actualizar WhatsApp Plus.

¿Por qué no puedo actualizar WhatsApp Plus?

Generalmente, todas las aplicaciones de la tienda de aplicaciones de Google vienen programas para actualizarse automáticamente. De esta manera, las mismas pueden actualizarse sin necesidad de nosotros hacerlo manualmente. Así, tendremos las nuevas características y mejores sin siquiera darnos cuenta. Pero, en ocasiones, podemos notar que estas actualizaciones no se instalan.

La razón por la que puede estar pasando esto, pueden ser varias. Por ejemplo, podría tratarse de un problema temporal con los servidores de la Google Play Store. También, puede suceder que se hayan desactivado las actualizaciones automáticas. En cualquier caso, es un problema muy molesto y queremos solucionarlo de inmediato. Por tal motivo, veamos qué hacer si no puedo actualizar WhatsApp Plus.

Soluciones

Continuando con lo anterior, una de las soluciones, es ingresar tú mismo a la tienda de aplicaciones. Revisa la lista de apps instaladas y actualiza tú mismo la aplicación, no es lo más cómodo, pero funciona. Además, puedes verificar en la configuración que las actualizaciones automáticas estén activadas. Por otro lado, si sigue el problema, puedes intentar borrando la APP y volviéndola a instalar.

De esta forma, se instalará la última versión que esté disponible. En otro sentido, es importante verificar que nuestro sistema operativo sea compatible con la última versión de la APP.

¿Tuviste suerte?

Finalmente, esperamos que esta guía sobre por qué no puedo actualizar WhatsApp Plus te ayude. Si tienes más dudas de la APP, no dejes de consultar estos artículos:

