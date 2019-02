Cambiar almacenamiento predeterminado Android es un procedimiento que no tiene nada de ciencia. Sumado a esto, hará que liberes tu móvil de una carga pesada para abrirte paso a otras funciones que te permitirá aprovecharlo mucho mejor. En este tutorial aprenderás hacerlo en tan solo 5 minutos o menos. Por lo tanto, no deberías despegarte de aquí.

¿Es importante cambiar almacenamiento predeterminado Android?

Si estamos pensando en cambiar almacenamiento predeterminado Android es porque probablemente tengamos un teléfono con poca memoria interna. Esto puede ser un problema si queremos descargar aplicaciones para nuestro entretenimiento o desenvolvimiento diario.

Cuando guardamos las cosas en una memoria interna que no tiene tanta capacidad, nuestras posibilidades se ven limitadas a descargar sumamente lo necesario. Por esta razón, es de suma importancia que cambiemos el almacenamiento a nuestra memoria SD. Si no sabes cómo hacerlo, por eso es que estás aquí, así que no te apartes.

¿qué debo descargar para hacer este procedimiento?

Afortunadamente, los dispositivos Android tienen esta alternativa integrada en sus dispositivos. Por lo tanto, si te preguntabas si tenías que hacer algún truco para cambiar este estado natural, la respuesta para ti es que no debes descargar nada, ni tener el teléfono rooteado. Simplemente, debes enfocar tu concentración en los pasos que te ofreceremos en el siguiente segmento.

¿Cómo hago esto?

En primer lugar, debes dirigirte al menú de “Ajustes, representado en forma de engranaje en tu móvil. Acto seguido, busca entre las opciones que aparecen aquí la alternativa de “Almacenamiento”. Pincha sobre ella para que te salga cuánta memoria tienes disponible y ciertas acciones.

En esta sección te saldrá una alternativa que dice “Disco de escritura predeterminado”. Aquí deberás seleccionar la Tarjeta SD para hacer el intercambio de almacenamiento

¡Listo! ¿Has aprendido cómo cambiar almacenamiento predeterminado Android?

