¿La pregunta “por qué la batería de mi celular Samsung se baja rápido” pasa por tu mente? Entonces este post es justo lo que necesitabas. Además de una explicación, aquí te ayudaremos a remediar este problema.

¿Por qué la batería de mi celular Samsung se baja rápido?

Cuando tenemos este problema, puede deberse a dos cosas: el tiempo que tienes con el teléfono y las aplicaciones que conformen su sistema. La batería de un móvil está destinada a dudar tanto como el teléfono. No obstante, si no le diste el cuidado necesario cargándolo correctamente, con el tiempo puede inflarse o deteriorarse.

Por esta razón, es importante que no cargues tu teléfono más de tres horas y trates de no utilizarlo mientras este proceso ocurre. Mientras recibe batería, el cable del móvil o el pin de carga pueden deteriorarse ya que son herramientas muy delicadas, por lo que pueden dañarse o no funcionar correctamente.

¿Y si son las aplicaciones?

En el caso de que no se deba a que la pila esté dañada, la otra opción es que el teléfono esté trabajando de más. Piensa,¿tienes muchas aplicaciones como redes sociales, juegos y herramientas? Es importante que sepas que muchas de estas aplicaciones se quedan trabajando en segundo plano y esto forza el sistema del teléfono a trabajar más de lo necesario. En consecuencia, utilizará más batería y esta te durará mucho menos.

¿Cuáles son las recomendaciones?

Por ello, sería bueno que trates de desinstalar aquellas cosas que no utilices para que el celular no tenga que aumentar el rendimiento para tener todo funcionando perfectamente. Otra de las cosas que puedes hacer es instalar la versión Lite de las apps que lo tengan, para utilizar menos espacio en el móvil, del mismo modo que aplicaciones ahorradoras como DU Batería Saber.

