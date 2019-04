Mi celular se mojó y no prende: ¿Qué hago?

A todos nos ha pasado que mi celular se mojó y no prende. Debido a esto, ahora cuentas con la oportunidad de encontrar una solución simple y efectiva. Lo que nos permitirá disfrutar nuevamente de todas las herramientas de nuestro dispositivo móvil.

¿Qué hacer si mi celular se mojó y no prende?

La única opción que se encuentra a la disposición de los usuarios es llevar el dispositivo al servicio técnico. Debido a que buscar alternativas caseras puede causar un daño en el móvil e impedirle funcionar nuevamente. Secar el teléfono con la secadora no es una opción viable, ya que puede quemar los circuitos.

Por otro lado, colocar el dispositivo mojado en arroz no funciona de forma efectiva. Puede funcionar por un tiempo, pero a la larga el proceso no es el más útil.

¿Cuál es la solución?

Si mi celular se mojó y no prende hay que llevarlo al servicio técnico de confianza lo más rápido posible. De lo contrario, el firmware y el display pueden verse comprometidos. Al dañarse estas herramientas el dispositivo no enciende de forma correcta y los servicios no funcionan.

El técnico te brindará las mejores opciones para poder reparar tu dispositivo en poco tiempo. Sin embargo, estos procesos pueden tardar unas horas o días dependiendo de la gravedad del caso.

Recomendaciones

Si tu celular cae en agua evita realizar cualquier proceso casero para repararlo. Debido a que puedes dañar más el dispositivo y gastar más dinero en la reparación apropiada. De este modo, tienes la oportunidad de ahorrar y disfrutar de todos los servicios de tu móvil.

Descubre la mejor solución y evita decir “mi celular se mojó y no prende”. De esta manera, cuentas con la posibilidad de utilizar todas las herramientas de tu dispositivo.

También pueden interesarte artículos similares:

Relacionado