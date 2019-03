Algunas personas piensan que es imposible cerrar la sesión de Messenger porque en la aplicación no aparece esa opción. Pero aquí encontramos cómo cerrar Messenger directamente desde la aplicación y de forma muy sencilla. Si quieres descubrir cómo hacerlo entonces continúa leyendo.

¿Cómo cerrar Messenger?

Como sabrás, no existe una manera de cerrar sesión directamente desde la aplicación Facebook Messenger. Pero existe un truco que no necesita la descarga de aplicaciones terceras o programas en el móvil. Podrás lograrlo desde la aplicación Facebook.

El truco está en que cierres la sesión en la aplicación de Facebook para que pueda desconectarse del Messenger. Lo lograrás ingresando en el menú y pulsando en el apartado Configuración y privacidad. En las opciones desplegadas, seleccionarás Configuración, ahí encontrarás “Seguridad e inicio de sesión”.

Cuando llegues ahí, verás los equipos donde has iniciado sesión, selecciona el que tenga la cuenta de Facebook Messenger que quieres cerrar. De inmediato, aparecerán varias opciones en un recuadro, tú deberás escoger “Salir”. A partir de ese momento se cerrará automáticamente la sesión de Messenger.

Otras maneras de desconectarse del Facebook Messenger

Si no estás dispuesto a cerrar la sesión de Facebook entonces deja de estar disponible en la aplicación. Al desactivar las notificaciones de Messenger no recibirás ningún mensaje en la sección de notificaciones. También, puedes desactivar el chat para aparecer inactivo y así será menos probable que te escriban.

Impedir que una determinada persona te envíe mensajes

Si el problema es que alguien está molestándote entonces intenta bloquear a esa persona. De esa manera, el usuario no podrá encontrarte ni por Facebook y mucho menos por Facebook Messenger. Y, como no podrá verte en su lista de contactos de Messenger, no podrá escribirte ni comunicarse contigo por ese medio.

