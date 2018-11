Aprende acerca de Clash Royale y Clash of Clans

En la actualidad existen dos juegos para dispositivos móviles desarrollados por Supercell que son muy populares, estos son Clash Royale y Clash of Clans., y dado a que algunas personas los confunden es que aquí se compartirán diferencias importantes entre estas dos aplicaciones.

Forma de juego de ambas aplicaciones

Una diferencia muy gran que existe entre ambas aplicaciones es su forma de juego, Clash of Clans se clasifica como un juego de construcción, ya que se tiene que administrar una aldea para crear un ejército lo suficientemente fuerte para derrotar a los demás jugadores; por el otro lado, Clash Royale es un juego de cartas en el que se debe de crear un mazo con el mismo objetivo competitivo; ambos pertenecen al género de estrategia.

Sistema de recompensas para cada juego

Otra cosa que diferencia a Clash Royale de Clash of Clans es el sistema de recompensas con el que cuentan, en el primero se deja en claro que la habilidad es un factor que va a afectar en casi todas las recompensas y que facilitará el acceso a ciertas ventajas, mientras tanto en Clash of Clans este elemento afecta, pero no recibe el mismo énfasis que en Clash Royale.

Progreso en Clash Royale y Clash of Clans

El progreso en ambos juegos se puede acelerar a través de las micro transacciones. No obstante, esto se observa con una mayor frecuencia en Clash Royale que en Clash of Clans; en los dos juegos se puede avanzar sin hacer ningún pago, pero por lo antes comentado, es probable que se demore más en el caso de Clash Royale en comparación con Clash of Clans.

Teniendo esto en mente se vuelve más fácil el diferenciar a Clash Royale y Clash of Clans; como se ha podido observar, ambos juegos, aunque parecidos, cuentan con elementos importantes que los diferencian y que generan experiencias diferentes al usar a cada uno.

