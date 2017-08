Cómo sacar la Cuenta RUT del Banco Estado

¿Cómo puedo obtener la Cuenta RUT?

El Banco del Estado de Chile, conocido también como BancoEstado, se trata de una entidad bancaria comercial del estado de Chile. Presta diversos servicios en el área financiera tanto a particulares como a empresas. Para finales del año 2009, este banco era el tercero de mayor importancia en Chile. Presentando una cobertura de comunas en un 100 % por medio de sucursales o los conocidos puntos Caja Vecina. Son muchos los productos que se obtienen al trabajar con este banco, uno de ellos es la Cuenta RUT. Si deseas saber cómo puedes obtener la Cuenta RUT y los beneficios que se obtienen al poseer este tipo de cuenta, entonces sigue leyendo y aclara todas tus dudas.

Qué es la Cuenta RUT

Una Cuenta RUT se trata de una Cuenta Vista, que te posibilita administrar el dinero de una forma moderna y segura. El beneficio extra de la Cuenta RUT es que cuentas con toda la confianza que te ofrece el BancoEstado. Es un tipo de cuenta con la que podrás realizar varias transacciones. Puedes hacer: depósitos, transferencias, retiros y además puedes emplearla como RedCompra y hacer pagos en diversos comercios. Lleva el nombre de Cuenta RUT, porque el número de esta cuenta es el mismo que tu RUT pero sin el dígito verificador, es decir, el número o la letra que le sigue al guion de cada RUT.

Características de la Cuenta Vista

Antes de obtener la Cuenta RUT, debes conocer qué significa abrir una Cuenta Vista. Por lo general esta clase de cuenta no te da opción a tener chequera, con ella puedes depositar tu dinero y luego girarlo usando una tarjeta de débito. Esta tarjeta se emplea en cajeros automáticos y en establecimientos que permitan el uso de débito. Las Cuentas Vista, que es el tipo de las Cuentas RUT, se ofrecen a clientes que no pueden llenar los requisitos para optar por una cuenta corriente. Esta caracteristica beneficia a una gran cantidad de personas.

Beneficios de obtener la Cuenta RUT

Debido a que obtener la Cuenta RUT significa acceder a una Cuenta Vista, son muchos los beneficios que hay al usarla. Se mencionan los principales a continuación:

No tendrás que realizar ningún pago al momento de hacer la apertura, tampoco requerirá de pagos para mantener la cuenta. Serás tu quien decida la cantidad a pagar como comisión, tomando en cuenta el uso que le vayas a dar.

El banco no te exigirá requisitos de renta o algún antecedente comercial para obtener la Cuenta RUT.

Si realizas compras a través de Redcompra, no debes pagar ninguna comisión.

Tienes acceso a diversas operaciones bancarias usando la Banca en Línea, la Banca Móvil o a través del número 600 200 7000. Estas operaciones pueden ser: consultas, pagos, transferencias, etc.

Tienes la opción de pedir vuelto al realizar compras en los comercios adheridos.

Si te diriges a una CajaVecina o alguna sucursal ServiEstado, podrás realizar depósitos, pagos y giros en horas posteriores al horario bancario.

Al obtener la cuenta RUT , podrás comprar en Internet en los comercios que tengan asociados formas de pago WebPay Plus.

Para los que viven en la Región Metropolitana, tienen acceso a usar la Cuenta RUT en calidad de Bip! y hacer recarga del chip Transantiago a través de Cajeros Automáticos, la página web del BancoEstado o llamado al número 600 200 7000.

Requisitos que debes reunir para obtener la Cuenta RUT

Si quieres obtener la tarjeta del Banco Estado debes reunir los siguientes requisitos:

Es necesario que tengas la Cédula de identidad Nacional vigente, seas chileno o extranjero.

Tener más de doce (12) años en caso de ser del sexo femenino y más de catorce (14) años si se trata del sexo masculino.

Cuando es un menor de edad, quien realiza la solicitud para obtener la Cuenta RUT es su tutor legal.

No se necesita ningún otro tipo de documentación para solicitar la Cuenta RUT. Sólo debes presentar la Cédula de Identidad Nacional vigente.

Aspectos a considerar al solicitar una Cuenta RUT

Cuando haces la solicitud para obtener la Cuenta RUT debes tener presente los siguientes aspectos:





Tener en tus manos la Cédula de Identidad Nacional vigente, no puede estar bloqueada ni vencida.

No puedes tener otra Cuenta RUT vigente para el momento de la solicitud.

Si se trata de un menor de edad, este puede obtener la Cuenta RUT. El menor de edad debe tener más de doce (12) años si es mujer y más de catorce (14) años si es hombre. La solitud la hará Padre o Madre, los cuales deben estar inscritos en el Registro Civil. En su defecto lo haría el tutor legal.

Cuando se envía la solicitud a través de internet, es necesario que transcurran 48 horas hábiles para poder hacer el retiro al ServiEstado o Sucursal que se indique en el comprobante emitido.

Cómo hacer una solicitud para obtener la tarjeta del Banco Estado

Puedes solicitar la Cuenta RUT a través de la página web oficial de BancoEstado. Sólo debes seguir estos sencillos pasos:

Visita la página web de BancoEstado.

Ubica las pestañas naranjas, coloca el cursor sobre la primera que dice: Productos.

Al abrir el menú desplegable selecciona la primera opción CuentaRUT, del apartado Cuentas.

En la nueva página, selecciona el icono Solicitar.

Saldrá un mensaje con los aspectos que debes tener en cuenta y que ya te mencionamos anteriormente.

Haz clic en Continuar.

Ahora debes completar tres acciones: Primero colocar tus datos: RUT, número de la Cédula de Identidad y llenar un campo con una pregunta sencilla. Pulsa Continuar. Segundo, hacer la solicitud. Y por último retirar la Cuenta RUT, recuerda que para esto debes esperar un lapso de 48 horas hábiles.

El sistema te indicará dónde retirar la Cuenta RUT.

Qué debes hacer después de obtener la Cuenta RUT del Banco Estado

Luego de haber hecho la solicitud para obtener la Cuenta RUT y retirarla será necesario que registres tu firma en un ServiEstado o una Sucursal de BancoEstado. También debes solicitar la tarjeta de coordenadas (Tarjeta Clave de Transferencias). De esta forma puedes hacer diversos movimientos en Internet, por ejemplo: Pagar tus Cuentas, Transferencias de Fondos, ver tu Saldo, Cargar Bip, etc.

Debes cambiar la Clave en un Cajero Automático o en alguna CajaVecina. Así como también, cambiar la Clave de Acceso a la Banca en línea o la Banca Móvil, a través de la página Web del banco. La clave que escojas para el uso de los Cajeros Automáticos será la misma que podrás usar en CajaVecina y Redcompra.

Preguntas sobre la Cuenta RUT

Tomando en cuenta la información que has leído hasta aquí podrás obtener la tarjeta de débito del Banco Estado sin inconvenientes. Sin embargo, puede que te surjan preguntas sobre el funcionamiento de esta cuenta, tales como: ¿Cómo hacer un retiro o un giro desde el Cajero Automático?, ¿Es posible tener una Cuenta RUT de carácter bipersonal?, ¿Qué pasa si no se registra saldo en la Cuenta RUT por un tiempo?, etc. Estas y más preguntas pueden ser contestadas en la página de BancoEstado en la sección Cuenta RUT > Preguntas Frecuentes. ¡Anímate a conocer más sobre este tipo de cuenta! Puede ser de gran utilidad para manejar tu dinero y que te puede reportar muchos beneficios si resides en Chile.

