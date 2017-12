¿Has dicho una mentira y no sabes cómo decirle que metiste la pata?

Todos alguna vez en nuestras vidas le hemos dicho una mentira a un amigo, familiar o incluso a nuestras parejas, quizás por el miedo que sentimos de que a esa persona se pueda molestar o a su vez le pueda doler.

La verdad el remordimiento de conciencia cuando decimos una mentira no nos deja vivir en paz.

Por eso te sugiero que mejor busques la valentía de enfrentar el error que cometiste y contarles lo que hiciste mal a esa persona.

La verdad a nadie le gusta que le mientan y tú eres unas de ellas, ponte en los zapatos de los demás,

¿Verdad que no se sentiría nada bien?

Ok, ¿entonces qué debes de hacer?

Lo mejor es plantear el día y el lugar correcto para confesar la mentira, sé que no es muy fácil que digamos, pero en este artículo te daremos las maneras súper fáciles de confesar una mentira.

De esa forma te aseguro que te sentirás bien contigo mismo.

Sigue los pasos.

Excelentes maneras de confesar una mentira sin ningún problema

Analiza la gravedad

Lo primero que debes tomar en cuenta es comprender lo dolorosa que pueda ser o lo grande que sea como, por ejemplo, si la has engañado con otra persona o si por tu culpa despidieron a tu amigo del trabajo por haberle echado la culpa de algo.

Es importante que consigas el lugar y el momento indicado para explicarle.

Lo que te recomiendo es que sea en un lugar neutro como un restaurante o una cafetería de esa manera se calmaran los ánimos y además de eso tienes que haber practicado la manera de cómo decírselo.

Se cauteloso

Cuando tengas el lugar correcto para confesarle tu mentira y estén los dos juntos, ni se te ocurra contársela de una manera brusca.

Si estas en un restaurante, debes esperar a que esa persona este sentada, ordenar algún plato del menú y luego en el momento de la comida cuando estén conversando explicar los motivos.

No obstante, si estás listo para confesar la mentira, es recomendable que seas lo más sincero y honesto que puedas.

Ser sincero con lo que en realidad piensas.

Hay caso que en lo que ser directos y sinceros es mucho más fácil que darle vueltas al asunto, porque si esa persona se da cuenta de que estas evadiendo lo que quieres decirle se impacientara y de alguna manera se va a molestar.

Explica todo a detalle

Si estas al momento de confesarle la mentira intenta diciéndole que has cometido muchos errores y que es grave lo que le has ocultado todo este tiempo, que ahora estas siendo los más honesto y que de verdad no quieres que se rompas la relación, por esa mentira que cometiste.

Este es tu momento para manifestar tu mentira no importa cuál sea.

Expresa tu arrepentimiento

Cuando logres decir todo rápidamente debes decirle lo mal que te sientes por haber cometido ese grave error. Si esa persona se molesta mucho, trata de estar lo más calmado posible y aguantar cualquier cosa que te pueda decir sin responderle de mala manera, ponte en los zapatos de esa persona y date cuenta que pueda estar muy dolida en ese momento.

Discúlpate

Luego de que el terremoto paso y por fin tú te sientes libre completamente de explicar tu arrepentimiento, relájate y discúlpate si es amigo tuyo de verdad o si sinceramente esa persona te quiere o te ama, aceptara tus disculpas de una manera clara y precisa.

Conclusión

Dime algo ¿Quién no dice una mentira de vez en cuando para librarse de toda culpa?

O incluso para disfrazar algo que no queremos que nadie sepa.

Creo que todo el mundo hemos pasado por eso, lo que te recomiendo es que no hagas esto un hábito muy recurrente, normalmente cuando dejas que todo avance el problema se convierte en un laberinto sin salida.

Cuando eres realmente una persona sincera contigo mismo y estas claras de la situación, veras la verdad como tu primera arma. Eso te librara enormemente tu conciencia y hará que tu remordimiento no te cubra completamente.

Somos humanos y por general cometemos errores, lo bueno es que se puede corregir y vivir nuestra vida con la verdad por delante.

