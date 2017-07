Tal vez llevas tiempo con la idea de publicar en la red alguna información relacionada con tus gustos, tu área de conocimiento o por simple diversión. Esto es lo más común en esta época donde el Internet comunica a todos y ayuda a difundir información en poco tiempo. Google te ofrece un herramienta muy amigable y útil para lograr esta meta de difusión que llevas planeando desde hace un tiempo. Mira cómo es posible crear una página web fácilmente con Blogger.

Puedes crear una página web fácilmente con Blogger

Si te decide por usar Blogger, tendrás a tu disposición la posibilidad de crear una página web o un blog donde puedes compartir contenido. En este artículo hablaremos de página web para efectos de un blog o página creadas con Blogger.

Pasos para crear una página web fácilmente con Blogger

No requerirás de conocimiento profundo de informática para crear una página web fácilmente con Blogger. Mira los pasos a seguir:

Primero debes crear el perfil personal en Blogger, también puedes usar los datos de tu cuenta Google+.

Entra a Blogger y en la esquina de arriba a la izquierda, selecciona la flecha que indica hacia abajo.

En el menú selecciona Blog nuevo.

Coloca el nombre del blog.

Escoge la dirección para tu blog o URL

Selecciona una plantilla.

Pincha en Crear blog.

Busca en la zona de arriba de la página el enlace para Ver blog.

Puedes hacer cambios en la apariencia de tu página y en el diseño.

¿Entradas o paginas para tu blog o página web creada con Blogger?

Tienes la posibilidad de crear un blog y agregarle entradas en orden cronológicos. Sin embargo, cuando deseas presentar tu información de forma más estable, menos cambiante, debes realizar una página y no una entrada. Las páginas no se publicarán en la página de inicio sino que debes colocar un enlace para que puedan visitarlas. Representan un valor agregado a tu blog o página Web, así que no dudes en usarlas.





Recomendaciones finales al crear una página web fácilmente con Blogger

Blogger no es la única plataforma para hacer que el contenido que publicas en internet tenga presencia, son muchas las existentes. Aunque estas son herramientas útiles y gratuitas que sirven de mucho, al final no son la alternativa más competitiva. Puede que luego necesites usar algo más avanzado y que sea pago.

Por otro lado, para mejorar el posicionamiento en los buscadores, será necesario contar con un experto en SEO que optimice tu contenido adecuadamente. Aun así, para comenzar y no quedarte a un lado de los servicios de la red, puedes intentar con Blogger por un tiempo para crear un blog o una página web fácilmente.