Crisis social en Chile: Consecuencias económicas

Cuando estalló la crisis social en Chile, de hecho, el mismo 18 de octubre, que fue cuando las personas se alzaron debido al incremento del precio del metro, muchos empresarios y dueños de locales se aterraron. Algunos debieron permanecer dentro, para proteger con uñas y dientes la integridad de sus negocios. El índice de destrucción llegó a llevarse consigo muchos locales y arrasar con el trabajo de años de algunas personas.

Terribles consecuencias de la crisis social en Chile

A pesar de que muchos locales quedaron devastados por la fuerte crisis social en Chile que se desató, algunos tuvieron la suerte de permanecer intactos. No obstante, esto no quiere decir que no se hayan visto afectados, pues a medida que han pasado las semanas los negocios grandes y pequeños se han obligado a permanecer cerrados.

Todo esto, especialmente, afecta a aquellos que se encuentran en zonas problemáticas de Santiago y el resto del país. Es evidente que esto trae consecuencias realmente severas en relación a los ingresos que se obtienen. Se han realizado algunas investigaciones y se ha llegado a la conclusión que en las últimas semanas los dueños de negocios han tenido una pérdida de más del 50%, especialmente porque no han podido trabajar adecuadamente.

Al no abrir, se pierden las ventas y, evidentemente, no existe un flujo de ingresos constante. Además, el hecho de que la población se encuentre activa en protestas hace que se distraigan de realizar compras, un detalle que afecta a todos.

Complicada situación

Lamentablemente, para los emprendedores de Chile, la situación no ha mejorado. Quiénes tienen negocios deben abrir de forma irregular y es algo que, inevitablemente, trae muchas pérdidas de dinero. Lo cierto es que deben sujetarse a la índole de las protestas y qué marchas han sido convocadas para determinados días, pues si son demasiado, tendrán que evitar abrir en esos momentos.

Además, cabe destacar que los incendios y los actos vandálicos por parte de un pequeño grupo de manifestantes hacen que cada día se incierto. No se sabe si algún día despertarán y su negocio se haya convertido en un basurero totalmente destrozado.

Lo más terrible de esta situación es que los dueños de locales deben seguir pagando el arriendo de los lugares y, además, el sueldo de sus empleados. Sin contar otro sinfín de servicios que deben estar al día también.

La crisis social en Chile trae devastación

La pérdida de dinero hace que la economía en Chile se esté desestabilizando considerablemente. Esto ocurre, especialmente, porque no se sabe con exactitud cuando va a finalizar dicha situación de incertidumbre. Nadie ha considerado la posibilidad de que las pocas ventas que se están realizando en la actualidad estén destrozando desde los cimientos la economía de todo un país. Es un tema sumamente complejo en todo sentido.

No obstante, este es uno de los pocos problemas que ha traído consigo la crisis social en Chile, pues otro detalle considerable es el tema de el desempleo. Las pequeñas empresas de Chile se han visto considerablemente afectadas. Al paralizarse todo lo que tiene que ver con el área del entretenimiento, como el turismo y el tema del rubro gastronómico, la economía enseguida comienza a tambalearse.

Hasta ahora se estima que existen más de 70.000 personas que se han quedado sin empleo debido, tanto al bajo ingreso de las empresas, como a la destrucción masiva de algunos locales. Las pérdidas cada vez son más grandes para todos los que se encuentran en los sectores del entretenimiento. El miedo a que centenares de personas pierdan sus empleos crece cada vez más.

Si la situación en Chile continúa como hasta ahora, entonces el área económica del país se verá muy afectado.

