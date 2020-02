Daniela Castro: Un vídeo polémico

La ex MasterChef, Daniela Castro, publicó un vídeo en su cuenta de Instagram que causó un gran revuelo en las redes sociales. Lo cierto es que muchos se sintieron realmente ofendidos por el contenido del vídeo, especialmente porque trata de un tema delicado en los últimos meses: el coronavirus. A pesar de que reveló que no pretendía ofender a nadie, muchas personas insisten en que no tuvo el efecto deseado en el público.

Las críticas a Daniela Castro

Daniela Castro fue epicentro de un gran revuelo en las redes sociales tras publicar un vídeo que provocó múltiples opiniones, la mayoría de ellas negativas. En el vídeo se puede apreciar a dos personas de rasgos asiáticos bailando y, posteriormente, se escucha el grito de Castro diciendo “No tengo coronavirus, puedo celebrar”. Evidentemente, no muchas personas se tomaron con gracia este tipo de comentario.

Tras dicho suceso, una gran cantidad de personas comenzaron a manifestar su disgusto con las acciones de la mujer. Incluso fue tachada de xenófoba y racista.

Sobre el polémico vídeo

Una de las razones por los que muchos se sintieron realmente ofendidos por este contenido, fue el hecho de que las personas grabadas no estaban al tanto de los hechos. Al parecer, Daniela Castro se tomó la libertad de grabar a dos personas sin su consentimiento. A partir de aquí muchos denominaron este comportamiento como reprochable, siendo una falta de respeto para las personas que aparecen en el video.

La respuesta de Daniela Castro

Después del suceso, la ex MasterChef, Daniela Castro comentó en sus redes sociales que las personas debían tomarse las cosas con más humor. Insistió en que no quería ofender a nadie. Sin embargo, los comentarios continúan y la diversidad de opiniones se hace presente. Actualmente el vídeo se mantiene circulando por internet de una forma realmente veloz.

