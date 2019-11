Declaraciones de Mon Laferte: Comenta sobre crisis en Chile

En la actualidad las declaraciones de Mon Laferte, cantante chilena, han desatado una oleada de comentarios y opiniones en las redes sociales. Laferte fue entrevistada con la intención de saber su opinión sobre la fuerte situación que se ha estado viviendo en Chile. Debido a su asombrosa aparición en los Latin Grammy 2019 esta cantante fue el centro de muchas noticias. Sin embargo, ahora se ha dedicado a decir exactamente lo que piensa.

Las abrumadoras declaraciones de Mon Laferte

Para nadie es un secreto la peliaguda situación en la que se encuentra Chile actualmente, con las protestas y la violencia que se ha materializado en las calles, especialmente de su capital. Muchos artistas han apoyado a los protestantes, sin embargo, las declaraciones de Mon Laferte, famosa cantante chilena, le han dado otro matiz. Ella, mejor que nadie, sabe lo que ha estado ocurriendo en el país, por lo que no se ha guardado nada.

Hace poco, en una entrevista realizada por la periodista colombiana Patricia Janiot, la cantante ha manifestado su apoyo a los protestantes y el disgusto que siente por el sistema social que existe en su país. Por supuesto, esta, como sus otras acciones, han creado revueltas en las redes sociales por sus comentarios. Muchas de sus opiniones fueron alabadas y algunas fueron completamente rechazadas.

Preguntas realizadas

Lo cierto es que la entrevistadora acotó que en Chile el índice de saqueos e incendios inducidos a supermercados y centros comerciales se iba incrementando. Sin embargo, la artista aseguró que la quema de un supermercado, de quiénes son dueños empresarios millonarios, es bastante poco a todas las pérdidas que ha tenido la población chilena. Manifestó su disgusto ante la acción de Piñera de sacar los militares a la calle.

Las declaraciones de Mon Laferte dejaron a todos helados, pues se sentía profundamente molesta con el hecho de que la prensa redujera la pérdida de vidas humanas. Insiste, además, en que la quema y destrucción de estaciones de Metro parecían tener involucrados a algunos policías. Que la situación todavía no se encuentra aclarada en ese ámbito y es por ello que era inválido acusar a los protestantes directamente de ello.

Por supuesto, ella ha afirmado que no se encuentra a favor de ningún tipo de violencia, sin embargo, asegura que sí quemaría un supermercado que le ha robado la vida. Todo esto con la intención de exigir un derecho básico de los seres humanos.

Las curdas declaraciones de Mon Laferte y su impacto

Es importante mencionar que la cantante chilena ha asegurado que existe un desbalance bastante pronunciado en Chile. Muchos medios externos se escandalizan con la vandalización de un supermercado, pero lo que no se entiende es que se está hablando de vidas humanas, no de bienes materiales. Esto es lo que Chile quiere demostrarle al mundo, que la humanidad no es algo que pueda comprarse en tiendas.

Por supuesto, las fuertes declaraciones de Mon Laferte recorrieron el mundo entero en cuestión de minutos. La entrevistada fue odiada y amada en diversos lugares del mundo, sin embargo, ha credo un gran impacto. Ha logrado captar la atención de la prensa hacia la real situación de Chile y esto era lo que quería.

Muchos desconocen la cantidad de personas que han sufrido terriblemente debido a las agresiones de los Carabineros (policía militar de Chile). Es por ello que Mon Laferte se ha tomado el tiempo de explicarlo adecuadamente, dando a entender su insondable punto de vista. Sus ideales son puestos junto a sus hermanos chilenos, quiénes protestan día a día por la mejora de su calidad de vida. Ha sido una entrevista realmente reveladora.

Relacionado