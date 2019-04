Aprende a descargar Call of duty para Android

Para muchas personas los juegos de Call of duty son muy entretenidos y varias quieren probarlos incluso si no tienen la consola para la que fueron diseñados originalmente, para ayudar a cumplir este deseo es que aquí se compartirá la forma de descargar Call of duty para Android.

¿De qué trata Call of duty?

Todos las entregas que pertenecen a la saga de Call of duty son juegos del género shooter en primera persona en donde el usuario deberá usar una gran variedad de armas y de equipos para avanzar por los niveles y derrotar a los enemigos que se encuentran en ellos.

Algunos juegos de Call of duty se basan en combates históricos mientras que otros se apartan de esto y se vuelven más futuristas como por ejemplo, el que tiene el nombre de Call of duty: Black ops 3 en el que se pueden manejar a robots muy avanzados.

Preparación del equipo para instalar el juego

Antes de poder descargar y utilizar al juego de Call of duty es necesario que se prepare al dispositivo inteligente activando en él la opción que permite instalar las aplicaciones con fuentes desconocidas. Esta opción aparece en el apartado referente a la seguridad de los ajustes del teléfono inteligente.

Método para descargar Call of duty para Android

Habiendo configurado al dispositivo de la forma adecuada se tendrá que acceder en APKpure con el objetivo de descargar el documento del juego en su formato APK, al presionar en él en la memoria interna se ejecutará y se instalará.

Sabiendo todos estos elementos no se debería presentar ningún tipo de inconveniente a la hora de descargar Call of duty para Android. Como se puede alcanzar a comprender, aplicar estos pasos lleva poco tiempo por lo que no pasará mucho antes de poder empezar a disfrutar de este juego que ha entretenido a tantas personas.

Puede ser que también se tenga algún tipo de deseo por entrar y conocer alguna de las siguientes entradas relacionadas

Relacionado