Cuando se trata de mirar ampliamente el contenido de un móvil, no hay nada mejor que utilizar MiraCast. Puede que este componente no los conozcan muchas personas, pero por lo general se encuentra presente en los smartphones. En caso de no contar con él, no te preocupes, puesto que te daremos a conocer todos los aspectos, para que puedas descargar MiraCast.

¿Qué es MiraCast y para qué sirve?

Como te hemos mencionado anteriormente, MiraCast es una de las funciones más interesantes que pocos conocen. Esta podría catalogarse como un complemento, que permite que los usuarios vean en Smart TVs el contenido de sus móviles.

Y como este permite la conexión entre ambos aparatos, MiraCast es utilizado mayormente para disfrutar contenido multimedia. Ejemplos claros de su utilización abarcan las películas, series, fotos y hasta música.

Cómo localizar el icono luego de descargar MiraCast

Por lo general, esta función se encuentra preinstalada en los móviles y disponible para usarse. Sin embargo, en algunos modelos Android la opción no aparece, por lo que es necesario conseguir el archivo y descargar MiraCast.

Después de su instalación, deberás ubicar el icono para activar y utilizar este complemento. Comúnmente tras su instalación, el icono de MiraCast se encuentra alojado en la barra de notificaciones del celular.

Actívalo y disfruta de todo tu contenido multimedia

Conociendo un poco sobre MiraCast, es necesario saber también que tras su descarga, debes contar con conexión Wifi. Para poder utilizarla, debes primero activar el modo “Source” o de “conexión especial” de tu Smart TV.

Luego de ello, accedes a tu Smartphone y activas a MiraCast. A partir de esto, el complemento reconocerá la existencia del Smart TV, y comenzará a ejecutar una conexión para que así, disfrutes de tu contenido favorito.

Utilizar este complemento es algo muy fácil. Así que no esperes más y anímate a descargar MiraCast, y sigue de igual forma estas informaciones:

