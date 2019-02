Descargar PokéRadar fácilmente

Si ya llevas un tiempo jugando Pokémon GO, te habrás dado cuenta que existen criaturas que son fáciles de encontrar y otras más difíciles de conseguir. Es por ello, que sería ideal tener a la mano una herramienta que nos ayude a detectar Pokémones en el lugar en el que nos encontremos. Sigue leyendo y aprende cómo descargar PokéRadar.

¿Qué es PokéRadar?

Es una herramienta, en forma de aplicación, que facilita la búsqueda de los Pokémones. Gracias al aporte de varios jugadores, a nivel mundial, puedes ubicar el lugar en el que las criaturas aparecen con más regularidad.

Incluye un buscador en el que escribes el nombre del Pokémon que buscas y te enseñará el tipo de criaturas que son regulares en la zona. También te mostrará la fecha en que la criatura fue atrapada y el jugador que la localizó.

¿Dónde descargar PokéRadar?

Por el momento, la aplicación solo está disponible en formato .APK. Es por ello que, antes de bajarla, debes hacer unos pasos previos. El primero es que habilites las fuentes u orígenes desconocidos en tu móvil. Lo harás en Ajustes > Seguridad > habilitar casilla de Fuentes desconocidas.

Ahora, debes descargar PokéRadar.APK. Una vez finalice la descarga, busca el archivo en tu carpeta de descargas y púlsalo para instalarlo. Espera a que la instalación termine y tendrás la aplicación en el menú de tus aplicaciones.

Alternativas a PokéRadar

Otra opción muy útil para localizar Pokémones es PokéCrew.com. A pesar de no ser una aplicación, funciona de una forma muy parecida a PokéRadar y ofrece básicamente el mismo servicio. Además, su plataforma online garantiza que no seas baneado por Pokémon GO. Ya que, muchos usuarios han sido descubiertos y expulsados del juego.

