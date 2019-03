Sabemos que las empresas han aprovechado los avances en el mundo de las comunicaciones porque les resulta beneficioso. El ejemplo perfecto es el medio de transporte Uber que consigue clientes a través de una APP. Tal vez ya lo hayas probado y deseas dejar de ser cliente, es por ello que aquí aprenderás cómo eliminar cuenta Uber.

¿Cómo eliminar cuenta Uber?

Es muy sencillo, si no estás seguro de eliminar la aplicación definitivamente pero no quieres saber de ella, puedes cerrarla y no volver a usarla por un mes. Tienes ese tiempo para asegurarte si deseas seguir formando parte de Uber o no. Pero no puede pasar más del tiempo límite sin abrirla ya que, de hacerlo, automáticamente tu cuenta se eliminará.

Ahora si lo que quieres es cortar lazos definitivamente con Uber entonces sigue los siguientes pasos:

Abre la aplicación y pulsa el botón de menú (de tres rayas).

Selecciona la opción “Ayuda” y después pulsa en “Cuenta y perfil de pago”.

Ahora dirígete hacia “Configuración de cuenta y calificaciones” y pulsa en “Eliminar mi cuenta”.

Escribe “Sí” cuando te pregunten si deseas eliminar tu cuenta y las razones que tienes para eliminarla.

Finalmente pulsa en “Enviar” y tu cuenta estará eliminada.

¿Qué pasa después de eliminar mi cuenta de Uber?

Luego de eliminar tu cuenta, la plataforma te dará un plazo de cuatro semanas para que la recuperes por si te arrepentiste de haberla eliminado. Después de ese tiempo, la eliminación de tu cuenta será irreversible y no podrás recuperarla.

¿Puedo volver a ser parte de Uber después de eliminar la cuenta?

Sí, después de formar parte de Uber puedes volver a crear una cuenta. Con la particularidad de que empezarás de nuevo, tus datos de la cuenta anterior serán totalmente eliminados así como el historial. Esperamos haberte ayudado a saber cómo eliminar cuenta de Uber.

Quizás te interese leer entradas similares a Cómo eliminar cuenta de Uber:

Relacionado