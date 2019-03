Forma de enviar una imagen WhatsApp

Sin duda alguna WhatsApp está entre los servicios de mensajería de hoy en día, tiene una enorme comunidad de usuarios alrededor del mundo y cuenta con varias funciones prácticas como la que permite enviar imágenes. Para aprender cómo hacer esto se debe prestar atención porque aquí se compartirá el proceso a seguir para enviar una imagen WhatsApp.

Pasos para enviar una imagen WhatsApp

El primer paso para compartir una imagen por WhatsApp en teléfonos inteligentes es ingresar al chat de la persona a la que se le quiere enviar y una vez ahí se tiene que presionar en el símbolo del “clip”; hecho esto se puede ir a la galería para escoger una o varios imágenes y se pulsa en la flecha para enviarlas. Si se va una por una se puede agregar un comentario a cada imagen.

¿Qué hago si hay problemas para enviarla?

En el caso de que no se estén enviando las imágenes correctamente se puede deber a una mala conexión a internet en el dispositivo o a que no se tenga actualizada la APP, si se trata de lo segundo lo que se debe de hacer es ingresar en la sección de WhatsApp y presionar en donde dice Actualizar (esta opción no aparece cuando se usa la última versión, sino que aparece la de Abrir).

¿Cómo envío una imagen por WhatsApp Web?

Si se prefiere utilizar la plataforma web de WhatsApp se puede utilizar el mismo proceso que el que se usa en los teléfonos inteligentes o se puede arrastrar la imagen que se desea enviar directamente en el chat de la persona, se espera a que termine de cargar y se la podrá enviar.

Teniendo esto en cuenta se podría enviar cualquier tipo de imagen WhatsApp de forma fácil, cómoda y rápida. Como se puede apreciar, el proceso para enviar imágenes tanto por la versión móvil como por la plataforma web toma muy pocos minutos y requiere de un esfuerzo mínimo para acostumbrarse.

