Epidemia de lesiones oculares: Las terribles acciones del Gobierno chileno

Actualmente se vive en Chile una terrible epidemia de lesiones oculares. Todo esto ha sido causado por las terribles protestas que se han hecho presentes en el país desde el pasado 18 de octubre y que parecen no detenerse pronto. Lo cierto es que todas estas terribles heridas son causadas por la terrible represión que han realizado los carabineros, policías y miembros de seguridad. Esto ha alertado a toda la población y al mundo entero.

La epidemia de lesiones oculares causada por miembros de seguridad

El senador Alejando Navarro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, se ha reunido con un grupo de funcionarios del Gobierno para exponer el apabullante desacuerdo que se ha despertado debido a los métodos utilizados por el Gobierno. Se le han realizado múltiples denuncias a carabineros y policías por igual debido a que estos utilizan la fuerza excesiva para tratar con los protestantes.

De hecho, es la epidemia de lesiones oculares lo que pone en evidencia el abuso de la violencia contra las personas que se encuentran manifestando por su profundo desacuerdo. Se ha demostrado, además, que la cantidad de heridos es cada vez más grande, especialmente porque cada vez las acciones de los miembros de Seguridad del Estado son más brutales. Entonces, esto ha causado un conflicto bastante latente.

Consecuencias de la situación en Chile

Hasta ahora se han confirmado 23 muertes ocurridas, cinco ocurrieron durante las protestas a causa de la fuerte represión de los miembros de la Fuerza de Seguridad puesta por el Estado. También es importante destacar que dos de ellas perecieron mientras se encontraban detenidas.

Esto demuestra que la situación se está saliendo de las manos y que existe, indudablemente, una violación de los Derechos Humanos que ha traído terribles circunstancias a Chile.

Sin embargo, también es alarmante el número de heridos que se han registrado hasta ahora, aproximadamente 2500 personas se encuentran entre las víctimas de la epidemia de lesiones oculares en Chile. Se han presentado, además, personas heridas en varias partes del cuerpo. Todo esto es información recolectada de la Cruz Roja de Chile.

La terrible epidemia de lesiones oculares en Chile

No obstante, lo que ha consternado a la comunidad médica de chile, es la extraña epidemia de lesiones oculares. Esto ha alarmado, no solo al país en cuestión, sino al mundo entero. Todo esto ha sido causado con las armas no letales que disparan perdigones. Al parecer, el objetivo principal de los funcionarios de seguridad es el área de los ojos.

Lo cierto es que, en la primera semana de protestas, más de 180 personas sufrieron lesiones graves en los ojos. El 60% de las personas que padecieron este tipo de heridas vieron disminuida su visión, al menos, un 50%, mientras que el otro 30% de las víctimas perdieron totalmente uno de estos órganos. Es una situación despiadada, especialmente por las graves consecuencias que trae consigo este tipo de heridas.

Terrible número de víctimas

A cada día que pasa, el número de víctimas se va incrementando cada vez más. Incluso, se ha llegado a la conclusión de que la violencia por parte de los carabineros y policía se vuelve mucho más palpable con el paso del tiempo. Desde el 18 de octubre se ha visto el progreso de la misma.

Se ha comprobado que el 30% de las víctimas son hombres y que tienen un promedio de 30 años. También ha especificado que este porcentaje de las víctimas de la epidemia de lesiones oculares sufre el estallido parcial del globo ocular. Esto quiere decir que no existe ninguna posibilidad de recuperar la visibilidad en dicho ojo. Es una situación que nunca antes se había vivido en Chile.

