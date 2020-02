Error de Vidal: Prensa española no lo perdona

La prensa española no deja de hacer fuertes críticas contra el error de Vidal en el partido contra el Betis, a pesar de que el mismo terminó en un gol. Lo cierto es que después de un largo período de reposo, finalmente regresó a la cancha, aunque ciertamente su actuación no fue la mejor. Sin embargo, los medios españoles no han dejado de realizar comentarios bastante negativos acerca de esto, un detalle que ha generado gran revuelo.

El regreso y el error de Vidal

El famoso futbolista chileno, Arturo Vidal, ha recibido algunas críticas después de su actuación del domingo. Después de un largo período de reposo por una lesión en su rodilla, volvió a jugar en las filas del Barcelona, que, además, obtuvieron una victoria de 3-1 ante el Betis. A pesar de que uno de los goles fue gracias a él, la situación en la que este se dio no fue la más apropiada, algo que la prensa española no ha dejado pasar.

Los calificativos van desde “calamitoso” hasta “lamentable” para referirse al rendimiento del jugador. Lo cierto es que el error de Vidal, a pesar de traerles un gol, no ha sido pasado por alto.

Una situación complicada en la cancha

Es evidente que el jugador chileno se sentía realmente impaciente por hacer su aparición en la cancha. Lamentablemente, según la prensa española, esto no le ha traído mucho éxito. Lo cierto es que tuvo algunos percances durante el partido, un error de Vidal trajo un gol y el otro casi. Insisten en que ha sido un desastre en todo sentido, tanto que tuvo que ser reemplazado cuando comenzaba a recuperarse.

Las opiniones sobre el error de Vidal

Lamentablemente, no ha sido un buen comienzo para el chileno. Sin embargo, afortunadamente Barcelona pudo obtener la victoria. Se espera entonces que en los próximos días pueda recuperarse apropiadamente y que este error de Vidal quede en el pasado.

