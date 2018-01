Demanda contra comisión de fraude de Trump

La organización Electronic Privacy Information Center demandó a la Comisión de Trump. Se formalizó una demanda por las supuestas violaciones de la privacidad a la comisión correspondiente al presunto fraude electoral creada por el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El día martes de este mes, dicha formalización de demanda fue rechazada por el Tribunal de apelaciones de los Estados Unidos. Una vez introducida la demanda y rechazada la misma, hubo pronunciamientos entre los cuales el del presidente Evo Morales quien manifestó que el Presidente Trump debe comprender que él no es el patrón del globo terráqueo.

Por otro lado, el presidente de EPIC, Marc Rotenberg, señaló que la organización presentará una apelación al respecto.

El presidente de los Estados Unidos, creó una comisión para formar una base de datos de todos los votantes a nivel nacional, esto ocurrió tras la denuncia que hicieron miles y miles de personas que votaron en forma legal en las elecciones presidenciales pasadas del año 2016.

En cuanto el Tribunal de los Estados Unidos, fundamentó el fallo sustentado en 3 jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia, quienes consideran que la organización EPIC no es un ente votante y por lo tanto su demanda no carece de legitimidad.

Esta decisión no tiene consecuencia inmediata y EPIC puede volver a intentarla. No obstante, la batalla legal y la intención de esta demanda llevó a la comisión fundada por el presidente de los Estados Unidos a suspender la recolección de los datos que tenía puesta en marcha, la cual fue creada en el mes de mayo mediante un mandato dictado por el Ejecutivo, quedando la misma presidida por el vicepresidente Mike Pence, quedando responsable de los electores republicanos y demócratas.

Esta comisión tiene como objetivo investigar los posibles fraudes que se han venido denunciando, y de las cuales no existen pruebas. Trump insiste que a pesar de no tener las pruebas que, en la campaña pasada del año 2016, votaron personas que fallecieron, así como también hubo votos de emigrantes indocumentados y personas que no residen en los Estados Unidos.

Para ello, la comisión solicitó a los organismos electorales de cada estado que cedieran ciertos datos de todos los votantes, como el nombre, dirección, fecha de nacimiento, historial criminal o número del seguro social.

Esta solicitud de información fue la que motivó la demanda de EPIC, que considera que atenta contra una ley de privacidad gubernamental.

Además de la demanda de EPIC, la comisión de Trump se ha topado con otros obstáculos, como la negativa de una docena de estados gobernados por los demócratas, como Virginia o Maryland, a ceder sus datos.

En el 2016 Trump, ganó las elecciones a pesar de recibir 3 millones de votos menos que su rival y fuerte contrincante Hillary Clinton, y se dice que ganó las elecciones por tener un sistema colegiado electoral.

El actual presidente republicano continúa obsesionado con su opositora, a pesar de haber ganado las elecciones, esto debido que el voto popular fue para su rival Hillary Clinton.

