Gonzalo Blumel, ministro del Interior de Chile, ha declarado su descontento con la decisión tomada sobre Felipe Guevara, el intendente de la región metropolitana. Insistió en que no está de acuerdo con la acusación constitucional realizada en su contra, pues solo cumplía con su deber. Adoptando esta posición, alegó que el Gobierno defiende a Guevara, pese a la decisión que pueda tomar el Senado este martes.

El Gobierno defiende a Guevara de las acusaciones hechas en su contra

Blumel ha acompañado al intendente durante la exposición de los diputados que han realizado la exposición. Ha dejado en claro, entonces, que el Gobierno defiende a Guevara, quién solo cumplía su deber como lo establece la Constitución. De hecho, ha dicho que no existe ningún fundamento para establecer la acusación apropiadamente. Sin embargo, muchos se han mantenido en desacuerdo con dichas declaraciones.

Por otro lado, insiste en que el Senado tiene la responsabilidad de resolver la situación apropiadamente.

Las acusaciones a Guevara

Por otro lado, Blumel insiste que el intendente no ha realizado ninguna acción que se salga de los márgenes de la constitución y, por ende, dichas acusaciones no tienen ninguna base. Insiste en este sentido que espera que esta no prospere, ni sea aceptada por el Senado. Con esto se ha demostrado que el Gobierno defiende a Guevara y cree fielmente en su inocencia, a pesar de que se han presentado algunas pruebas.

No obstante, la oposición ha obtenido una gran cantidad de votos que apoyan sus acusaciones contra Guevara.

El Gobierno defiende a Guevara pese a todo

A pesar de todas las disputas que ha generado dichas acusaciones y el hecho de que el Gobierno se mantiene con Guevara, la situación se ha llevado a cabo óptimamente. De hecho, los diputados creen que el Senado se mantendrá objetivo y podrán obtener un buen resultado con justicia.

Compártelo:



Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado