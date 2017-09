La guerra de Apple con Qualcomm

La reconocida marca Apple enfrenta una batalla con Qualcomm que pareciera extenderse. Desde el mes de enero estas dos marcas se han enfrentado en una lucha que parece extenderse.

¿Cuál ha sido el motivo que originó esta guerra de la que muchos hablan? De acuerdo a declaraciones del personal de Qualcomm, la famosa compañía Apple se ha aprovechado de manera ilegal de la tecnología fabricada por Qualcomm, esto ha hecho que ambas compañías se vayan a tribunales para determinar la verdad en este caso de la tecnología, que de no terminar bien, podría incluso impedir el importe de dispositivos iPhone a Estados Unidos.

Cómo se originó el conflicto Apple vs Qualcomm

Si te preguntabas quién había originado esta batalla, Apple fue la primera en iniciarla, esto ocurrió cuando la famosa marca de Steve Jobs demandó a Qualcomm por realizar cobros excesivos con respecto a las patentes y su utilización.

Recordemos que Qualcomm es uno de los proveedores de Apple por lo que al emprender esta batalla legal, Qualcomm no se quedó atrás y no demoró en replicar a las acusaciones, alegando que gracias a las patentes elaboradas por esta, Apple no habría alcanzado el éxito del que disfruta.

La batalla de Apple vs Qualcomm

La gran pregunta es ¿podría afectar esta batalla legal a Apple? Pues todo parece señalar que Apple podría verse afectado, más de lo que se cree.





El objetivo de Qualcomm va más allá de lo que muchos consideran pues su deseo es que pueda detenerse la importación de los dispositivos móviles iPhone que se realiza desde China hasta EEUU.

Si Qualcomm logra su cometido, Apple se vería enormemente afectado pues Estados Unidos resulta ocupar la mayor plaza de ventas de equipos de Apple, esto sin duda sería una acción legal que afectaría de manera negativa a Apple y el crecimiento de sus ingresos.

