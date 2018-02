Limpia las botas de antes con estos sencillos pasos

Las botas son un buen calzado que debes de volver a renovar, este tipo de zapatos nunca pasan de moda por la capacidad de que lo puedes combinar con cualquier vestimenta.

No es mentira que siempre es un buen momento para retomar esas botas y comiences a limpiarlas de una manera calmada, logrando de que vuelvan a recuperar su brillo y queden como nueva.

Las técnicas son fáciles, solo la debes aplicar y usarla debes en cuando, tampoco es que, a partir de ahora, limpiaras tus botas a cada rato.

Asumiendo esto detalle, quiero decirte que tus botas, zapatos, tacones, o sandalias son tu carta de presentación. Hoy en día es de muy mal gusto ver a una persona bien vestida y con los zapatos sucio o que no combine con su ropa.

Por ello quiero que resuelvas uno de los dos problemas principales, que tiene tanto hombres como mujeres. La higiene personal habla mucho de ti y le da una definición a tu entorno si te amas o no.

Comprobado eso debes optar por aplicar estos pasos, porque como sabrás la mayoría de botas son de telas, vienen otras de otro material, pero si las tuyas son de estas indicaciones presta atención.

¡Anota!

Como limpiar unas botas de forma fácil

Manchas de grasa

Puedes retirar estas manchas con un cepillo de dientes y un poco de crema, esto hace que vaya eliminando todo tipo de sucio o grasa que se encuentren en las botas.

Esta es una idea que tiene la capacidad de dar resultados positivos, dejando un brillo en los zapatos y tengas la oportunidad de lucirlos como nuevos.

Claro ten cuidado al momento de aplicarlo, porque si te pasas puedes obtener el efecto contrario y estropear más tus botas.

Lavarlos

Luego de realizar el paso anterior, trata de lavar tus botas de forma relajada y profunda.

Trata de lavarlos a detalle si te apresuras, puede perder más aun el color o no realizar la limpieza de la misma, de manera adecuada.

Procura solo lavar con agua y jabón logrando así unos resultados increíbles.

Aunque recuerda la delicadeza por delante.

Crema para zapatos

Al momento de limpiarlo con el cepillo y la crema, luego lavarlo con jabón. Queda dejarlo cerca al sol, por lo menos unas 3 a 4 horas dependiendo de donde lo coloques y como se seca de forma natural.

Lo mejor para realizar este paso, es esperar el siguiente día y echarle una poco de crema de zapato.

Eso sí, trata de que sea el mismo color de la bota, con eso lograras de que se vean como nuevo y más elegante.

Sin duda es una gran ventaja que tienes a tu favor, que puedes aplicarla ahora mismo o antes.

Déjalas en un lugar fresco

El último paso e importante como los demás es colocarlo en un lugar fresco.

Personalmente lo que yo hago, si no me las coloco frecuentemente es colocarla con una bolsa de plástico. Así el polvo por el poco uso, no la ensucia ni nada.

Además, eso evitara que se maltrate o le entre algún animal.

Ciertamente eso son detalles que puedes aplicarlo como medida de seguridad, porque entre lucir bien y cuidar nuestra higiene cualquier cosa es nuestra enemiga.

Conclusión

La moda se puede comprar. El estilo se debe poseer. -Edna Woolman Chase.

El estilo es lo que lograras el día de que saques esas botas de tela o gamuzada de tu closet, límpialas con estos sencillos pasos enseñados aquí y muestra tu brillo a las demás personas.

Tu eres la mejor y pon ende debes lucir radiante.

Que tu imagen recalque lo importante y bellas que eres.

Saludos.

