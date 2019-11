Movimiento en Chile: ¿Qué ocurrió con las protestas?

Hoy ya nos encontramos a más de un mes del inicio del movimiento en Chile, su estallido social y las grandes consecuencias que trajo para todos los chilenos este increíble suceso. Lo cierto es que la mayoría de las marchas y protestas son pacíficas, sin embargo, existen grupos aislados que se encargan de crear caos. Estos son los responsables de los múltiples actos vandálicos, como los saqueos e incendios a propiedades privadas.

El destrozo en el movimiento en chile

A pesar de que iniciaron como un pequeño grupo que gusta de realizar actos deplorables, destruyendo a su paso, con el paso de los días este grupo ha ganado miembros. Hoy en día son muchos los encapuchados que se encargan de crear caos, especialmente en la capital, Santiago. Es por ello que la situación se ha vuelto cada vez más escabrosa y las pérdidas económicas dentro de Chile son cuantiosa. Algo terrible para el futuro.

Lo peor de todo es que estos actos de profunda violencia de este determinado grupo de encapuchados han afectado incluso a iglesias católicas chilenas. Sin embargo, lo más grave, a vista del ojo internacional, es el tema de los saqueos en bancos, instituciones privadas, centros comerciales e incluso, edificios institucionales que van dirigidos a la salud.

Todo esto ha traído consigo muchas consecuencias en torno al ambiente que se respira actualmente en Chile. La verdad, es que esto se ha ido saliendo de los límites durante a medida que pasan los días.

La situación parece no cambiar

Es importante mencionar que, pese al caos que actualmente se puede ver en Chile, esto no ha tenido ningún freno en las protestas. Por lo contrario, cada día se vuelve más fuerte el deseo de los chilenos de obtener una igualdad social justa y que puedan, finalmente, ser escuchadas sus demandas. Las calles siguen encendiendo una llama que parece no querer apagarse con nada. Es algo que, definitivamente, nunca antes se había visto.

Por otro lado, las reacciones del presidente Piñera no se hacen esperar. Este se ha limitado a realizar anuncios que indican leves mejoras sociales. Sin embargo, no es suficiente, por lo que el movimiento en Chile continúa tan activo como en los primeros días. Las personas no se sienten conformes con las declaraciones que ha realizado Piñera, ni las supuestas mejoras que asegura le proporcionará al país.

Es por ello que su popularidad ha ido descendiendo cada vez más. El panorama para Piñera no parece ser demasiado alentador en este sentido.

¿Cuál es el panorama del movimiento en Chile?

Definitivamente, estas circunstancias son parte de una gran lista de peripecias a las que Latinoamérica se ha tenido que enfrentar durante este año. Algunas como las que ocurrieron en Ecuador, Bolivia y Venezuela a través de los meses del 2019. Sin embargo, al ser Chile uno de los países que eran considerados como el más estable económicamente se Sudamérica, entonces fue un golpe bajo.

A pesar de que, al principio, a nivel internacional, no se comprendía la molestia de Chile con respecto al sistema social y económico del país, actualmente se han manifestado algunas explicaciones. El costo de la vida es demasiado alto y el chileno promedio no tiene la oportunidad de pagarlo apropiadamente.

Esto quiere decir que, una gran parte de la población tiene que realizar un esfuerzo sobrehumano para poder obtener los servicios básicos, como la educación y la salud, mientras la otra no. Algunos tienen suficiente dinero para vivir tranquilo los que les queda de vida y es precisamente esto lo que ha desencadenado el movimiento en Chile. Se espera, entonces, que el Gobierno pueda realizar cambios efectivos.

