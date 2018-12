No puedo descargar WhatsApp en mi Android ¿Qué hago?

A veces, cuando las personas no están familiarizadas del todo con su teléfono, pueden ocurrirle problemas bastante simples. En caso de que tengas el problema “No puedo descargar WhatsApp” entonces no te apartes de aquí.

¿Por qué no puedo descargar WhatsApp en mi Android?

Cuando no podemos descargar WhatsApp en nuestro Android generalmente se debe a un problema de almacenamiento. En otros casos está relacionado con errores de tipo 413, 481, 491, 492, 921, 927 ó 941, los cuales se vinculan con la cuenta de Google. Sea cual sea la razón, las razones para mejorarlo son bastante sencillas y eficaces, así que no te apartes.

Bájale un poco la carga

Generalmente, cuando las personas presentan este problema, la causa a la que se debe a que el teléfono no tiene almacenamiento interno suficiente como para soportarla. Por ello, la recomendación es que trates de ampliar la memoria interna del teléfono.

Las opciones que tienes respecto a esto son desinstalar aquellas apps que consideres que no utilizas para nada y están ocupando un espacio innecesario en tu móvil. La otra alternativa, especialmente para personas con poco espacio en sus dispositivos, es descargar la versión Lite de aplicaciones como Facebook y Messenger, que te ahorrarán una buena cantidad de memoria.

Elimina la cuenta de Google

En caso de que en el error de WhatsApp nos salga un código como 413, 481, 491, 492, 921, 927 ó 941, la respuesta es eliminar y agregar nuevamente una cuenta de Google. Para ello, vamos a ingresar al menú de ajustes, en la sección de cuentas y Google, para borrar la cuenta con la que está conectado el dispositivo. Después de esto, reiniciaremos el móvil y la volveremos a agregar, para descargar WhatsApp sin problemas.

Esperamos que este artículo sobre no puedo descargar WhatsApp te haya servido.

