No se detienen protestas: El despertar de Chile

Actualmente, en la Plaza Italia, también apodada por la población de Chile y de Santiago como “La Plaza Dignidad”, ha sido nuevamente el epicentro de una manifestación pacífica. A un mes del inicio de las actividades turbulentas en Chile, no se detienen las protestas. Las personas continúan ejerciendo una constante presión para que se cumplan sus demandas. La situación cada vez se vuelve más asombrosa, pues nunca se había vivido algo así.

No se detienen protestas en La Plaza Dignidad

Este lunes ocurrió algo magnífico en la capital de Chile, pues miles de personas se concentraron en los límites de la reconocida “Plaza Italia” también conocida como la “Plaza Dignidad” por los chilenos. A pesar de que fue una concentración completamente pacífica, ocurrieron algunos accidentes aislados entre los manifestantes y los carabineros. No obstante, ha sido una situación realmente asombrosa de presenciar.

El hecho de que no se detienen las protestas, a pesar de que ha transcurrido un mes desde que se llevaron a cabo las primeras manifestaciones, han dejado a todos sorprendidos. Los chilenos continúan exigiendo sus derechos, insistiendo en que se necesita realizar una reforma social para eliminar por completo los abusos sociales a los que se han tenido que someter durante todo este tiempo.

El hecho es que el modelo económico que se maneja en Chile resulta próspero solo para una parte específica de la población. Sin embargo, existen algunos que no pueden sustentarse adecuadamente. Esto es lo que reclaman.

Concentración en Plaza Italia

La Plaza Italia ha sido denominada como uno de los epicentros de las protestas en la capital chilena de Santiago. Es por ello que se convoca en ella cuando existen grandes movilizaciones que desean llevarse a cabo. En este caso fueron diez mil personas las que se unieron en esta actividad, protestando de una forma pacífica y pidiendo la salida del actual presidente Sebastián Piñera.

No obstante, esta cifra no se les acerca a las personas que se reunieron en el mismo sitio el 25 de octubre. En ese momento fueron más de dos millones de personas las que hicieron acto de presencia en la afamada “Plaza Dignidad”. Esto ocurrió justo una semana después de que el estallido social hiciera acto de presencia en Chile.

Una situación bastante asombrosa para ese entonces, pues nunca antes se había visto algo de esa índole.

Es importante mencionar que la manifestación convocada para el pasado lunes se realizó en un ambiente bastante tranquilo y festivo, pero, no por esto no existieron incidentes. Algunos enfrentamientos entre carabineros y ciudadanos terminaron bastante mal.

La población continúa disgustada y no se detienen protestas en Chile

Lo cierto es que, a pesar de que Piñera ha anunciado una Agenda Social para llegar a un acuerdo sobre la Constitución, la mayoría de la población no lo acepta. Insisten en que el Gobierno tiene la posibilidad de realizar dichos cambios mucho más rápido, pero aún no han atendido a las demandas generales de la población. Esta es precisamente una de las razones por la que no se detienen las protestas en Chile.

Es importante mencionar que un grupo muy pequeño de encapuchados intentaron romper con la calma del lugar, sin embargo, la policía anti motines se hizo presente, dispersándolos con gases lacrimógenos.

Durante todo este proceso el metro de Santiago volvió a circular con cierta normalidad, especialmente porque 8 estaciones fueron abiertas nuevamente. Se debe realizar especial énfasis en que más de 80 mil personas se habían quedado inmovilizadas debido a que estas habían cerrado por los maltratos obtenidos.

Actualmente la situación continúa en incertidumbre, no obstante, si algo hay claro es que no se detienen las protestas en Chile aún.

