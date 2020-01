Pablo Larraín: Estrena su nueva película

Palo Larraín, el famoso cineasta chileno, finalmente anuncia el estreno de su nueva película “Ema”. Esta pequeña obra mostrará una pequeña mirada a las nuevas generaciones de Chile, pasando por las familias, premoniciones sobre las revueltas sociales que se presentarán y el reggaetón. Un film que promete proporcionar grandes cambios y una reflexión bastante llamativa dentro del mismo. ¡Es increíble!

Pablo Larraín habla sobre su nueva película

Lo cierto es que uno de los comentarios más acertados que ha realizado Pablo Larraín es que entiende el cine como una gran bola de fuego y es por ello que “Ema” se trata de una película que busca encender todo a su alrededor.

La película ha sido ambientada en Valparaíso, en donde Ema, una joven bailarina, vive su vida al máximo, mostrando los increíbles dotes de la juventud actual. La trama es realmente asombrosa, pues nos mostrarán las situaciones de una forma realmente cruda. Desde el conflicto y el deseo, el sexo liberador, los bailes de reggaetón en plena calle y la descomposición que puede afectar hasta el amor más puro.

Una nueva visión

Es importante mencionar la importancia que tiene esta película para la carrera de Pablo Larraín, pues es la primera vez que deja de enfocarse en las generaciones mayores a las suyas y se ha dedicado a retratar a la juventud. Lo cierto es que “Ema”, visualiza a una joven que emana vitalidad y fiereza en sus veinte años. Es uno de los puntos más llamativos dentro de este film presentado por el famoso cineasta chileno.

Un gran debut para la carrera de Pablo Larraín

Definitivamente, la película no se escapa de la esencia peculiar que les da Pablo Larraín a todas sus películas. No obstante, no quita que sea completamente diferente a lo que acostumbramos. Se podrá visualizar una nueva faceta de este increíble cineasta chileno en el cine latinoamericano.

Compártelo:



Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado