Evita el mal de páramo con estos tips

Si no estás acostumbrado a las alturas y a los climas fríos, es posible que al visitar algún destino con estas características sufras del llamado mal de páramo. Este se presenta con mayor facilidad en las personas que no se encuentran acostumbradas a las altas latitudes y las bajas temperaturas. No obstante, también se pueden presentar en personas que habiten estos sitios.

Llamado popularmente mal de páramo, el mal agudo de montaña (nombre clínico), es típico de los países andinos. Este se presenta cuando nuestro cuerpo, se ve afectado por la falta de adaptación al entorno. Se manifiesta principalmente por la falta de oxígeno, en especial cuando ascendemos a grandes velocidades. El mal de páramo o “yeyo”, se puede presentar a partir de los 2400 metros sobre el nivel del mar, hasta los 8000 metros sobre el nivel del mar. Luego de esta altura, no se recomienda que personas sin entrenamiento previo o escaladores profesionales continúen ascendiendo, dado que se entra a la zona de la muerte. Donde incluso escaladores profesionales solo pueden permanecer algunas horas.

Síntomas de páramo

El mal de la montaña se presenta por la falta de oxígeno en la sangre y se presenta mediante, dolores de cabeza, mareos, agotamiento, estado de agitación, náuseas o edemas.

¿Cómo evitar el mal de la montaña?

Trasladarse a pesos lentos, de manera que podamos dar a nuestro cuerpo tiempo para recuperarse.

Alimentarse de manera adecuada. No obstante, demos tomar en cuenta que es recomendable tomar comidas ligeras.

Tomar suficiente agua y mantenerse hidratado. Esto permitirá que tu cuerpo se adapte de manera más fácil a los cambios de presión.

Consumir una gran cantidad de azúcar que ayude al cuerpo a mantener la energía necesaria.

Además de esto, se recomienda acudir con la ropa adecuada y siempre en compañía de personas que conozcan la zona y se encuentren familiarizados con la zona.

