Paro sectorial: Demandas sociales en Chile

Tanto trabajadores del área de la salud, como transportistas y profesores se han unido en un paro sectorial. Todo esto con la intención de presionar al Gobierno de Piñera, que ha tenido una carencia de respuestas durante las últimas semanas y cuyas acciones han sido ambivalentes y confusas. Insisten en que no desean tener medias tintas, sino una solución completa al problema que los ha acarreado desde hace muchísimo tiempo.

Un gran paro sectorial en Chile

El lunes 25 de noviembre se ha cumplido un nuevo paro sectorial en Chile, en donde personas pertenecientes a todos los sectores que conforman la sociedad del país se han unido para reclamar sus derechos. Todo esto se debe a que, durante el fin de semana, hicieron un llamado a las áreas sindicales de Chile, con la intención de que se ejerciera una presión mucho mayor al Gobierno chileno, que parece no escuchar sus demandas.

Tanto profesores, como trabajadores del área de la salud y transportista acataron este lunes un paro general convocado durante el fin de semana. Esto se realizó con la intención de hacer un llamado de atención al presidente Sebastián Piñera. Todos desean que se escuchen sus necesidades, que se presten atención a sus demandas y no exista la profunda desigualad social en la que han tenido que vivir.

Es por ello que las marchas y los paros nacionales continúan. Con la intención de que puedan figurar frente a las prioridades del Gobierno.

La huelga general

Las movilizaciones que se presentaron en Chile durante el lunes 25 de noviembre tenían la firme convicción de ser el preámbulo a una profunda huelga general. Es decir, el paro sectorial no es más que la punta del iceberg para el Gobierno chileno si no se apresura a encontrar un acuerdo, realizando un diálogo con la oposición. La inactividad de Sebastián Piñera no hace más que acrecentar el fuego dentro del país.

Además, se asegura que las protestas se encuentran también dirigidas hacia los actos de violencia que han realizado los agentes de seguridad del Estado contra protestantes. La crisis no hace más que tomar un matiz mucho más profundo, asegurando que no existirá un cambio si el Gobierno no hace nada. Las marchas y protestan continúan día a día en las calles del país, avivando la llama que se encendió desde el 18 de octubre del presente año.

¿Por qué ocurre el paro sectorial?

Los diversos miembros de los sectores de Chile, tanto profesores, como personas que pertenecen al área de la salud e incluso quiénes juegan un papel importante en el área del transporte, afirman que se necesita un cambio. Es la población general, el sector de Chile que debe trabajar el triple para tener una vida medianamente aceptable. Esto es lo que ha generado, en primer lugar, el gran estallido social dentro del país.

Un paro sectorial es un método para poder detener todo movimiento dentro del país, de este modo se ejerce una indiscutible presión frente al Gobierno de Chile. De este modo pueden obtener la atención que se ha estado pidiendo desde un principio. Sin embargo, lo que realmente se desea es que ocurran cambios reales y las propuestas sean factibles. Que exista el cambio de la Constitución y se acelere el proceso.

Los chilenos no están dispuestos a dejar las calles, ni dejar de marchar y protestar hasta que sus demandas sean tomadas verdaderamente en cuenta. No se intimidan por las acciones de carabineros, pues desean justicia y es algo que van a obtener, incluso si deben orillar a todo el país a una huelga general. Este es un detalle impresionante que ha logrado captar toda la atención a nivel internacional.

