Restitución del orden público: Medidas de Piñera

Hace poco, Sebastián Piñera se dio a la tarea de anunciar una serie de medidas para la restitución del orden público, especialmente porque ya han pasado 21 días desde el profundo estallido social que ha azotado al país. Es por ello que se requiere de un gran plan de acción para evitar que la situación siga saliéndose de control. Las manifestaciones, barricadas y protestas parecen no menguar con ningún método.

La situación amerita la restitución del orden público

Hasta ahora las protestas se habían estado realizando en las zonas comunes de Chile, sin embargo, desde hace un par de días estas han alcanzado las zonas altas. Es decir, las áreas en las que se encuentran las personas de la clase alta. En ese instante comenzaron las barricadas y los fuertes enfrentamientos con los carabineros. Lo cierto es que la situación se salió de control, trayendo consigo un caos inmediato.

En la zona de Los Leones, muy cerca del centro comercial de Costanera Center, se presentó el increíble enfrentamiento entre carabineros y protestantes. Lo cierto es que los gases lacrimógenos y los carros de chorros de agua de los carabineros hicieron que las circunstancias fueran cada vez más difíciles. Fueron muchos los afectados en este proceso.

Es precisamente por esta razón que Piñera insiste en anunciar medidas para la restitución del orden público dentro del país, pues es completamente necesario.

Protestas en las zonas de clase alta

En el sector de Los Leones las protestas se realizaron en un tono mucho más violento. Existieron saqueos y algunas personas encapuchadas se distinguían como los causantes de los diversos disturbios. También colocaron barricadas que impedían el paso a los vehículos que habitaban dicho lugar. Todo esto causó grandes disturbios, especialmente con la intervención de los carabineros y sus famosos “chorros de agua”.

No obstante, en el barrio Vitacura, uno de los más adinerados del sector, las manifestaciones eran mucho más pacíficas. No obstante, estas se intensificaron cuando se realizó el anuncio de las palabras de Piñera. Al parecer, las medidas para la restitución del orden público no hicieron más que incrementar el fuego en Chile, un detalle que, por supuesto, Piñera no tomó en cuenta.

La información sorpresiva del presidente de Chile hizo que las personas se sintieran incluso más disgustadas.

Las palabras de Piñera para la restitución del orden público

Piñera insistió en su pequeño discurso que había creado una agenda para la restitución del orden público. Insistió en que Chile debe superar estas tres semanas en que el estallido social ha hecho que los cimientos de la paz se tambalearan peligrosamente. Dijo, también, que la prioridad es la seguridad de los ciudadanos y, por ende, la paz.

Por supuesto, esto no hizo más que enardecer a la población que se encuentra en desacuerdo con sus acciones. Es importante mencionar que las medidas incluyen una ley contra saqueos, un proyecto del Congreso contra los manifestantes encapuchados y la creación de un equipo especial de abogados de delitos que se encargan de desestabilizar el orden público. Todo esto dejó anonadados a la población.

Pese a los intentos de Piñera, el ánimo del pueblo chileno parece no aminorar y, lo cierto, es que tendrá que buscar algunas medidas alternativas que puedan solventar apropiadamente las necesidades de los protestantes.

Pese a que el presidente incluyó algunas mejoras sociales muy leves, que aún no han sido aprobadas por el Congreso y la propuesta de bajar los sueldos millonarios de los congresistas, lo cierto es que el descontento no descendió. Al contrario, este parece incrementarse a cada paso y sus medidas para la restitución del orden social no han hecho más que avivar el fuego.

