Descubre el ROM Alcatel Pop C7

Chile Informa

Video denuncia compartir!

El contexto del vídeo es el siguente: Los amigos piden los nombres de los funcionarios que trabajaron en ese turno para hacer la demanda y fueron recibidos de este modo.



[Vídeo] Joven trasladado en Ambulancia padeció robo de setenta y cinco mil pesos desde su Cartera



Ayer de noche un amigo con antecedentes cardiacos tuvo una arritmia cardiaca que lo llevó a quedar semi inconsciente, llamamos al ciento treinta y uno los que nos cortaron un par de veces por pensar que era una broma, por último llegó una ambulancia, lo subieron y el paramédico me solicitó sus documentos, le entregue la cartera de mi amigo pues el me había pasado sus cosas, ahí se hallaba su carné dinero y otros documentos, jamás creí que examinarían pero allí y robarían el dinero que había en ella (dinero del que 2 amigos pero y eramos siendo conscientes de que se hallaba en la cartera en ese instante).

Dale me gusta 👇👇

www.facebook.com/Chileinforma ... Leer MásSee Less

Video