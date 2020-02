Sanciones a Universidades: Consecuencias tras incidentes

El martes 04 de febrero, durante el partido entre la Universidad de Chile y el Internacional de Porto Alegre en el Estadio Nacional, ocurrió un grave incidente. Sin embargo, las consecuencias podrían ser realmente devastadoras, pues se ha estado sopesando una serie de sanciones a Universidades de Chile debido a este. El duro castigo al cuadro chileno podría presentarse más pronto de lo que se espera.

Las sanciones a Universidades de Chile

Los múltiples incidentes que se presentaron este martes que el partido entre la Universidad de Chile y el Internacional Porto Alegre alertó a toda la comunidad. Lo cierto es que, poco después de lo sucedido, fuentes de la Conmebol insistieron que debido a esto se producirán fuertes sanciones a Universidades de Chile. Sin embargo, no se tendrá conocimiento de ellas hasta dentro de un par de días, cuando se llegue a un acuerdo.

Es importante estar al tanto del contexto que se ha estado viviendo en la crisis social del país. Debido a esto se han presentado algunos inconvenientes en partidos similares.

La delicada situación de Chile

No obstante, a pesar que para nadie es un secreto el delicado estado en el que se encuentra la sociedad chilena, se informa que no es justificación para que existan este tipo de incidentes. Precisamente por esta razón no se contendrán a la hora de aplicar severas sanciones a Universidades de Chile que fueron partícipes de estos inconvenientes. Es por ello toda la comunidad estudiantil se mantiene alerta a cualquier cambio.

Se está considerando aplicar sanciones a universidades de Chile

Es importante mencionar que uno de los principales motivos por el que aplicarán las sanciones es la inseguridad que se vive en los partidos. Insisten en que da temor ir al Estadio Nacional, pues no se tiene certeza del escenario que se presentará. Los ánimos siguen manteniéndose volátiles y es una de las razones por la que ocurren graves incidentes.

