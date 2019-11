Sismo en Chile: Ocurre durante protestas

Un fuerte sismo en Chile se hizo presente durante las movilizaciones que han estado ocurriendo desde octubre. Esto tuvo una magnitud de 6,1, es decir, fue realmente fuerte y todo el país se percató de la situación. En el momento que ocurrió, la policía se encarga dispersando a los protestantes con gas lacrimógeno. Mientras muchos corrían, alejándose de la fuerte sustancia, el suelo tembló potentemente. Una situación increíble.

Sismo en Chile de 6,1 de magnitud

En la zona central de Chile, especialmente en Santiago, se percibió el sismo de una magnitud de 6,1. Lo más increíble es que, durante el suceso, la policía se encontraba dispersando a miles de personas que se habían concentrado para pedir una reforma social a Sebastián Piñera. La situación se salió de control y estos comenzaron a lanzar gas lacrimógeno hacia los protestantes, fue aquí donde el sismo hizo acto de presencia.

No es la primera vez que ocurren un sismo en Chile, de hecho, según su historial, este es uno de los tantos que ha azotado al país. Sin embargo, que haya ocurrido precisamente en esta situación bastante crítica deja mucho que pensar. Fueron miles las personas que sintieron por completo este fenómeno de la naturaleza, mientras corrían alejándose de los carabineros que pretendían evacuar la zona donde se encontraban marchando.

Dentro del marco del estallido social que ha comenzado desde inicios de octubres, esta ha sido una de las situaciones más impresionantes.

El reporte sobre el sismo en Chile

Por supuesto, no pasó mucho tiempo hasta que el reporte del Centro Sismológico Nacional de Chile, conocido por sus siglas CSN, indicó que se trataba de un temblor de 6,3. Sin embargo, poco después de esta declaración, el mismo fue corregido, afirmando que este había sido de una magnitud de 6,1. En definitiva, este sismo en Chile ha tomado desprevenida a toda la población que se encuentra lidiando con la situación del país.

Este se percibió a las 18h locales. Fueron muchas las localidades del centro de Chile la que sufrieron el impacto y percibieron por completo el temblor de la tierra. Sin embargo, el epicentro se mostró a 21 km de la localidad de Los Vilos. Además, se demostró que este tenía una profundidad de 65 km. Fueron seis regiones del centro y sur de Chile las que pudieron sentirlo con más nitidez, pues se encontraban cerca del epicentro.

Las investigaciones del sismo

A pesar de que fue bastante fuerte, lo cierto es que, tras exhaustas investigaciones, se afirmó que no se reportaban daños o personas lesionadas durante el sismo en Chile. Esto fue una excelente noticia, pues el país no se encuentra preparado, actualmente, para una situación trágica como esta. No obstante, no se tardaron en realizar algunos estudios para descartar cualquier futura catástrofe natural dentro de Chile.

Según el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), el sismo en Chile no coincide con las características que se necesitan para generar un tsunami en las costas de Chile. Es por ello que muchos se sienten tranquilos de no estar en peligro, pues para nadie pasa desapercibido que el país ha sido epicentro de grandes tragedias naturales durante los últimos años, especialmente por los frecuentes terremotos.

Es importante mencionar que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo e incluso, cuenta con uno de los terremotos más fuertes que se han registrado en la historia. Este ocurrió hace 59 años y fue en ciudad de Valdivia, con una magnitud de 9, 5. Lo cierto es que, a lo largo de los años, las víctimas y consecuencias que han traído los desastres naturales han sido realmente cuantiosas. Se espera que no vuelva a ocurrir.

Relacionado