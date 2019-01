Superposición de pantalla WhatsApp: ¿Cómo quitarla?

A medida que los sistemas operativos y las aplicaciones se actualizan, cada vez hay más mejoras y nuevas funciones. Una de estas, es que las notificaciones y aplicaciones tales como WhatsApp pueden superponerse por encima de otras. No obstante, no todos los usuarios se sienten a gusto con esto y deseas eliminar la superposición de pantalla WhatsApp. Por tal motivo, en este artículo te mostraremos cómo hacerlo.

¿Por qué las APPS se superponen?

Los usuarios que se están quejando de este problema, son usuarios que actualizaron a Android 6.0 Marshmallow. Dado que, en esta versión fue que se incluyó esa nueva funcionalidad que no ha conseguido ser muy popular. Por tal motivo, muchos usuarios realizan búsquedas en línea para saber cómo eliminar estas superposiciones de pantalla. Y aquí te vamos a enseñar a hacerlo, ya verás que sencillo es.

Y, lo mejor de todo, es que no vas a necesitar realizar ningún procedimiento complejo. Tampoco será necesario instalar aplicaciones extrañas que no sabes bien cómo utilizar. Ni siquiera será necesario que uses el ordenador. Puedes solucionar este problema ahora mismo desde tu dispositivo Android. A continuación, descubre cómo puedes eliminar la superposición de pantalla WhatsApp.

¿Cómo eliminar la superposición de pantalla WhatsApp?

Existen diversas maneras en que podemos eliminar esta problemática, cada una aplicable a distintos casos. De esta manera, en el caso de las personas que tienen dispositivos Samsung J7, haremos lo siguiente. Primero, ingresamos al menú de Ajustes, entramos en la pestaña de Funciones Avanzadas. Allí, seleccionamos la opción Manejo con una sola mano y la desactivamos.

De este modo, terminaremos de una vez por todas con este molesto problema de Android.

¿Más información?

Finalmente, estos son todos los pasos para eliminar superposición de pantalla WhatsApp.

