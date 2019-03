The Legend of Zelda Android: ¿Cómo tenerlo?

Cuando hablamos de grandes sagas de videojuegos, no podemos dejar a un lado The Legend of Zelda. Una saga que ha atrapado a millones de fans a lo largo de los años y de diversas entregas. Y, sin duda alguna, uno de los mejores productos desarrollados por Nintendo. En este sentido, muchos usuarios quieren saber si pueden jugar The Legend of Zelda Android. Así, en este artículo, te enseñaremos cómo obtener este juego en tu móvil.

The Legend of Zelda Android

Continuando con lo anterior, The Legend of Zelda, es una saga de videojuegos cuyo primer lanzamiento fue en 1986. Nos cuenta la historia de Link, un guerrero que forma parte de una antigua profecía. En el juego, debes tomar el papel de Link y acompañarlo en su camino por peligrosas aventuras. De esta manera, irás descubriendo más acerca de la trama del juego y todo lo que le espera al personaje.

Según fuentes oficiales, The Legend of Zelda cuenta con tres líneas de tiempo diferentes. Por lo tanto, si eres nuevo en esta saga, puede que te cueste comprenderla un poco al principio. Pero, a medida que avances en el juego y te informas más, le cogerás el hilo enseguida. A continuación, veamos cómo jugar The Legend of Zelda Android.

¿Cómo tener Zelda en Android?

Siguiendo esta línea, lo primero que debes hacer es descargar la ROM de The Legend of Zelda en tu móvil. Puedes hacerlo a través de la siguiente web. Una vez que lo hayas hecho, entonces solo falta descargar el emulador Mega N64. Puedes conseguirlo usando el appbox que te dejaremos más abajo.

Luego, solo queda abrir el emulador y la ROM desde este para ejecutarla. De esta forma, empezarás a jugar The Legend of Zelda.

Disfruta de las aventuras de Link

Finalmente, ahora ya puedes jugar The Legend of Zelda Android. Esperamos que lo disfrutes y no dejes de ver otras entradas sobre juegos en nuestra web:

