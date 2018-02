Trucos para hacer que los tacones no te duelan

Es momento que dejes todas tus molestias a un lado y comiences a buscar soluciones que te den buenos resultados.

Hoy en día no es un secreto que este es uno de los mayores problemas, que tiene una mujer en su día a día, los tacones son la herramienta principal que siempre cargamos las mujeres, por la sencilla razón de que nos hace ver muy bella y elegantes.

El 80% de las mujeres pasan por estas molestias, ya sea al comienzo por no estar acostumbradas, no saber caminar o simplemente no son la talla adecuada.

Existen muchas formas de solucionar estos problemas, en breve te lo explicare, pero la idea es que lo pongas en práctica.

Porque tus pies, son la parte más afectada y necesitan de alguna u otra manera buscar una solución efectiva. Sé que uno puede acostumbrarse, pero esa no es la idea de las cosas, lo mejor es sentirte cómoda con todo tu cuerpo.

No obstante, de ti dependerá resolver estos problemas.

¡Apunta!

Como hacer que los tacones no duelan

Tacones de plataforma

Primera opción que puedes implementar para sentirte cómoda, los tacones de plataforma son la comodidad perfecta en algunas mujeres, porque sinceramente no todas somos iguales.

Lo que, si es necesario es que, a la hora de comprar los tacones, tomes tu mejor decisión y te lo pruebes en la tienda, camines un poco con él y luego decidas si lo compraras.

No compres de manera compulsiva, lo ideal es que te sientas cómoda y desde el momento que lo compras sentirte a gusto.

Par de zapatos bajos

Existen un dicho que una mujer preparada vale por tres.

Aquí tienes que poner en práctica esta frase tan cierta, tener un par de zapatos bajos en tu cartera como plan b o plan de emergencia. Te permitirá estar tranquila, porque si al momento de no aguantar los tacones, podrás colocarte estos zapatos.

En la actualidad es una de las técnicas que utilizan las mujeres y si tu aun no lo has implementado te invito a que comiences a buscar tu segunda opción.

Hidratar los pies antes y después

Esto siempre debe de ser tomado en cuenta, los pies deben de tener una fuente de suavidad o alivio gracias a la crema o producto que le apliques.

Antes de comenzar con las labores debes de hacer un pequeño masaje y luego de terminar la rutina también, puedes aplicarlo antes de ducharte con eso lograras una forma de relajación.

¿Qué te sugiero? Que hagas este proceso diariamente, como cuidado personal tuyo. Así cuando decidas usar tacones, tendrás tus pies listos hidratado para lucir tus hermosos tacones.

Congelar los tacones

Algo raro ¿Cierto?

Pues sinceramente es un proceso que usan varias mujeres.

¿Qué debes de hacer?

Solamente colocar tus tacones en el congelador toda la noche, al día siguiente lo sacas y lo dejas en el sol por 1 hora si es posible.

Con eso harás que tus zapatos se estiren un poco más, dejándote así una comodidad perfecta para ti.

Conclusión

Los tacones son la herramienta principal que debe llevar la mujer, esto la caracteriza a transformase en una chica sexy y elegante, por ello siempre es necesario tener estos trucos en manos.

Muchas veces sufrimos de molestias en los pies gracias a el calzado que nos colocamos.

Posiblemente puede ser que los tacones no son los adecuados para tus pies o simplemente una parte de su diseño te molesta. Sea lo que sea estos trucos son muy efectivos que dan resultados concretos y rápidos.

Lo que te sugiero es que apliques algunos de estos trucos, así resuelves las molestias sin problemas. Ciertamente lo que si no puedes dejar de hacer es no usar tacones, eso te resaltará y te hará acercarte a tu presentación más fantástica a nivel externo.

Saludos.

