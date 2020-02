Venezolanos en Chile: Retornan a su país

Después de ser víctimas de xenofobia, los venezolanos en Chile toman la decisión de regresar a su país. La situación para los inmigrantes venezolanos dentro del país no ha sido tan buena como se creía en un principio. De hecho, no muchos han podido encontrar la vida mejor que tanto buscaban. Es por ello que, más de 800 venezolanos han retornado con el Plan Vuelta a la Patria a su país, pues no lograron encontrar en Chile lo que buscaban.

La vuelta de los venezolanos en Chile

Este domingo, más de 300 venezolanos han regresado con el Plan Vuelta a la Patria del Gobierno de Nicolás Maduro a su país. Todo esto debido a que no pudieron encontrar la tranquilidad que deseaban y el tan ansiado sueño de una vida mejor. Es importante mencionar que los venezolanos en Chile que han decidido regresar a su país han tenido que lidiar con una fuerte xenofobia y una gran tasa de desempleo.

Lo cierto es que, desde el inicio del Plan creado por Madura, han sido más de 800 venezolanos los que han regresado a su país.

La cruda realidad

A pesar de que, al inicio de la crisis en Venezuela, los inmigrantes venezolanos en Chile eran bien recibidos, finalmente, esto cambió. Todo esto tiene como resultado que el índice de xenofobia se incrementara por la cantidad de personas con esta nacionalidad que ingresaban al país. Es por ello que, finalmente, los venezolanos en dicho paísno han tenido un buen resultado, especialmente durante el último año.

Venezolanos en Chile vuelven a su país de forma voluntaria

El nuevo grupo de venezolanos que tomarán el regreso con el Plan Vuelta a la Patria, son ya el tercer arribo desde el inicio de dicho Plan. Este ha sido creado para que muchos venezolanos puedan regresar a su país de forma completamente voluntaria.

