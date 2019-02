Conoce cómo ver publicaciones ocultas en Facebook

Una pregunta que se han hecho muchos usuarios de redes sociales es la que tiene que ver con cómo ver publicaciones ocultas en Facebook. En el caso de que se pertenezca a este grupo se debe de prestar mucha atención ya que aquí se dará a conocer la forma de hacer esto.

¿Para qué sirve poner una publicación en oculto?

Ajustar a una publicación para que esté en oculto tiene el objetivo de que ningún otro usuario de esta red social pueda verla, reaccionar a ella o siquiera comentarla. Esto se puede configurar en el momento en que se quiere prepara la publicación por primera vez en el apartado con relación a qué personas tendrán la posibilidad de acceder a ella e interactuar con ella.

Respuesta a cómo ver publicaciones ocultas en Facebook

Para poder observar las publicaciones ocultas que se tienen en Facebook lo primero que se tiene que hacer, como es de suponer, es ingresar en esta red social ya sea a través de una PC o a través de su app para teléfonos inteligentes. Luego de esto se deberá entrar en el Registro de actividad en los ajustes y en el menú que aparezca estarán todas las publicaciones realizadas incluso las ocultas.

¿Se puede aplicar a las otras cuentas?

Este método solo funciona para ver las publicaciones que se tienen en la cuenta propia, no en la de los demás; sin embargo, desde el menú antes mencionado se pueden ocultar en el perfil propio para que no aparezca en la biografía y no se observe qué interacción se tuvo con ella.

Sabiendo esto se vuelve muy escala la posibilidad de que vuelva a surgir la pregunta con respecto a cómo ver publicaciones ocultas en Facebook. Como se puede observar, esta opción es lo suficientemente simple para que la puedan usar usuarios con poca experiencia en la red social.

