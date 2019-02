Este vídeo no está disponible – Solución

Si estás intentando ver un vídeo de YouTube y te has encontrado con el molesto aviso de “este vídeo no está disponible”. Entonces, has llegado al lugar indicado. En este artículo, te explicaremos todo lo que necesitas saber acerca de este problema. Además, te mostraremos la mejor manera de solucionarlo para poder seguir accediendo a los contenidos. Sigue leyendo y entérate de cómo saltarte el bloqueo de vídeos en YouTube.

¿Por qué aparece el mensaje de este vídeo no está disponible?

Es algo común que a veces queramos ver algún vídeo en la plataforma y nos aparezca que no está disponible. Especialmente, cuando se trata de vídeos relacionados con algún programa de televisión nuevo o contenidos similares. Normalmente, en estos casos, la restricción se debe a que dicho contenido solo está disponible para determinadas regiones del mundo. Por lo general, con el objetivo de darle exclusividad.

Sin embargo, es un verdadero problema el mensaje de este vídeo no está disponible para nosotros. En cualquier caso, existen una serie de procedimientos que puedes seguir para resolver este problema. De esta manera, solamente sigue leyendo nuestro artículo para descubrir cómo solucionarlo y seguir disfrutando de YouTube.

¿Cómo lo resuelvo?

Siguiendo esta línea, como generalmente se trata de un problema relacionado con la región donde te encuentras. Lo más adecuado sería buscar algún programa de VPN que pueda enmascarar tu IP. Así, puedes pretender que te encuentras en otra parte del mundo y poder acceder al contenido sin problemas. Básicamente, el VPN engañará a los servidores de YouTube haciendo como que te encuentras en alguna región particular.

De este modo, si no puedes acceder a un vídeo disponible solo para Estados Unidos, con el VPN puedes saltarlo.

¡Estamos para ayudarte!

Finalmente, esto es todo sobre el aviso este vídeo no está disponible. En nuestra web, puedes consultar otras entradas de problemas comunes:

Relacionado