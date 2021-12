Bono Ayuda Familiar: ¿Cómo postular al Bono del Gobierno?

Para las familias de Chile, el gobierno les otorga un Bono Ayuda Familiar que se entrega de manera única a grupos familiares o personas que cumplan con una serie de requisitos.

El Gobierno de Chile es conocido por el gran listado de bonos que posee para ayudar de manera económica a los chilenos.

Entre los bonos de Gobierno de Chile, este bono no se postula, ya que es la Institución de Previsión Social que se encarga de identificar a los beneficiarios por medio de diferentes requisitos que veremos más adelante.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono Ayuda Familiar?

Para consultar si eres beneficiario del Bono Ayuda Familiar con tu RUT, es importante que sigas los pasos a continuación y podrás saber si eres beneficiario y la fecha en la que el bono será acreditado a tu cuenta para que puedas realizar el retiro correspondiente.

Paso 1:

Ingresa al portal oficial del bono: https://www.bonoayuda.cl para poder saber si eres beneficiario y cuáles son las fechas de pago y toda la información que puedas necesitar.

Paso 2:

Ubica la opción de “Consulta” en la página de inicio de Bono Ayuda y haz clic para ingresar a la zona de identificación. Recuerda que este trámite solo te sirve para consultar el Bono Ayuda Familiar 2021.

Paso 3:

En la página de identificación, indica los datos que se requieran para poder ingresar a la consulta de tu bono.

Al finalizar de ingresar la información, haz clic en consultar. Esto te dirá si eres o no beneficiario de este bono.

Es importante que si no sales como beneficiario del bono, revises los requisitos para poder ser parte. Las familias con las siguientes condiciones obtendrán un único monto de 50.000$ desde Diciembre 2021.

Beneficiarios/as del Subsidio Familiar (SUF)

Beneficiarios/as de Asignación Familiar o Maternal (AFAM)

Participantes hasta el 30 de Septiembre 2021 en el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Hasta el 20 de diciembre se puede realizar el retiro del Bono Ayuda Familiar 2021. No olvides que no se puede postular al Bono Ayuda Familiar, solo seguir los pasos anteriores para saber si se es beneficiario o no.

Si tienes alguna duda o pregunta acerca de este bono puedes dejarlo en los comentarios o llenar el formulario de contacto, te responderemos lo antes posible.